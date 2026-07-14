Dopo l’eliminazione della Norvegia dai Mondiali, il fuoriclasse Erling Haaland è rientrato a Oslo e il suo arrivo in aeroporto non è passato inosservato. L’attaccante, infatti, è sceso dall’aereo con uno strano souvenir in mano, ovvero un procione imbalsamato raffigurato mentre beve da una bottiglia di liquore. Nei giorni precedenti, Haaland lo aveva presentato sui social lanciando un sondaggio sul nome da dargli: le opzioni erano “Tex”, “Cowboy”, “Ranger” e “R.o.w”. Questo singolare cimelio arriva dal Wild Bill’s Western Store di Dallas, dove era in vendita sul sito al prezzo di 750 dollari. “Avevamo un paio di questi procioni imbalsamati in negozio negli ultimi anni, Erling si è affezionato a lui e a un paio di scoiattoli”, ha raccontato al NYT la proprietaria Julie Newport.