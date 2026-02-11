Stando ai dati del nuovo sondaggio SWG per il TgLa7, aggiornato al 9 febbraio 2026, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto tra i partiti con il 30,1%. Eppure, il partito guidato dalla premier Giorgia Meloni ha registrato un calo di oltre un punto percentuale (1,2%) rispetto al sondaggio della scorsa settimana. Si segnala anche un passo indietro del Partito Democratico, una lieve flessione dello 0,3%. Nonostante il calo, il partito di Elly Schlein si conferma al secondo posto tra i partiti con il 22,2%.

Futuro Nazionale al 3,3%

Come per il Pd, il recente sondaggio ha confermato anche il calo del Movimento 5 Stelle, una flessione che porta il partito di Giuseppe Conte all’11,7%. Ai piedi del podio, invece, cresce Forza Italia che guadagna lo 0,2% e arriva all’8,4%. La Lega, al contrario, è in netto calo e scende al 6,6%.

Verdi e Sinistra (-0,1%) si ritrovano stabili al 6,4%, mentre a spiccare è il 3,3% con cui debutta Futuro Nazionale, il partito appena fondato dall’ex generale Roberto Vannacci dopo l’addio alla Lega. Il nuovo partito di Vannacci supera così Azione (3,1%) di Carlo Calenda e Italia Viva (2,2%) di Matteo Renzi. +Europa cresce leggermente portandosi all’1,5%, Noi Moderati si attesta all’1,2%.