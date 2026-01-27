Cosa dicono i sondaggi politici: FdI oltre il 31%, Pd in crescita e M5S in calo
Il nuovo sondaggio politico di Swg per La7 evidenzia la crescita di Fratelli d’Italia (31,2%) di un ulteriore decimo rispetto alla settimana scorsa. Il partito di Giorgia Meloni resta dunque saldamente primo, con un vantaggio consistente sul resto dello schieramento. All’interno del centrodestra FdI è l’unico partito che cresce: Forza Italia è all’8,2%, in calo dello 0,2%; la Lega, invece, resta ferma all’8%, lo stesso risultato registrato una settimana fa.
M5S in calo, Pd in crescita
Il Pd sale invece al 22,6% (+0,2), consolidando la seconda posizione e mostrando una dinamica di crescita moderata ma costante. Il sondaggio di Swg evidenzia poi il calo dello 0,3% del M5S, che scende al 12,1%. Questa flessione, che allontana ulteriormente il partito di Giuseppe Conte dal Pd, interrompe la stabilità delle settimane precedenti.
Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,6%, grazie a una crescita di due decimi. Italia viva di Matteo Renzi resta al 2%, mentre +Europa è ferma all’1,3%. Azione di Carlo Calenda sale dal 2,8% al 3%, mentre Noi Moderati scende all’1,1% (-0,1). Il “campo largo”, che unisce Pd, M5S, Avs, Italia viva e +Europa, otterrebbe così il 44,6% dei voti, con una distanza di poco meno di quattro punti dal centrodestra.