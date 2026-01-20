Il nuovo sondaggio Swg diffuso oggi, 19 gennaio 2026, per il Tg La7 delinea un quadro politico in cui Fratelli d’Italia consolida ulteriormente la propria posizione di primo partito. La forza guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni registra un incremento dello 0,2% rispetto alla precedente rilevazione, salendo al 31,1%. Un dato che conferma la solidità del consenso attorno al partito di governo e amplia il margine di vantaggio sulle principali forze di opposizione.

In crescita anche il Partito Democratico, che guadagna lo 0,1% e si attesta al 22,4%. Il Pd guidato da Elly Schlein rafforza così la sua posizione di secondo partito nazionale, mantenendo una distanza significativa da Fratelli d’Italia ma consolidando il proprio elettorato in una fase politica ancora fluida.

Calo del M5S e movimenti nel centrodestra e nelle opposizioni

In controtendenza rispetto a FdI e Pd, il Movimento 5 Stelle registra una flessione dello 0,3%, scendendo al 12,4%. Il partito guidato da Giuseppe Conte mostra segnali di difficoltà nel mantenere i livelli di consenso delle settimane precedenti. Nel centrodestra, Forza Italia cresce leggermente (+0,1%) e raggiunge l’8,4%, beneficiando del calo della Lega, che perde tre decimi e si ferma all’8%.

In discesa anche l’alleanza Verdi e Sinistra, ora stimata al 6,4%. Più distaccati restano i partiti minori: Azione si colloca al 2,8%, Italia Viva al 2%, +Europa all’1,3% e Noi Moderati all’1,2%. Il quadro complessivo evidenzia una maggioranza stabile, ma un’opposizione ancora frammentata e in cerca di equilibrio.