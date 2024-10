Aggredisce gli agenti della municipale, due ore dopo tenta di accoltellare un poliziotto in servizio alla stazione ferroviaria di Verona: uno degli agenti spara tre colpi, uno dei quali mortale. E’ quanto accaduto all’alba di ieri a Verona nell’area di Porta Nuova. La vittima è un cittadino del Mali di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati legati alla droga. In mano aveva un coltello da cucina. Tutto è iniziato, secondo quanto ricostruito dalla Procura e dalla Questura, intorno alle 5 del mattino: dopo aver danneggiato le vetrine di alcuni negozi all’interno della stazione, il giovane si è scagliato con l’arma da taglio contro una pattuglia della Polizia municipale che all’esterno stava rilevando un incidente stradale.

I vigili urbani hanno avvertito i colleghi della Polfer che due ore dopo, rivedendolo in zona, hanno cercato di bloccarlo. Per tutta risposta il maliano ha tentato di aggredire i poliziotti, uno dei quali ha esploso tre colpi di pistola in rapida successione, ferendolo gravemente al petto. Mentre veniva chiamata l’ambulanza, è stato lo stesso poliziotto, un agente con molti anni di servizio alle spalle, a praticare al 26enne il massaggio cardiaco prima che i sanitari giunti sul posto ne constatassero la morte. Molti i testimoni presenti in quel momento alla stazione. Uno di questi ha raccontato che il giovane “sembrava indemoniato, non era contenibile”.

Il post di Salvini: “Con tutto il rispetto, non ci mancherà”

L’agente è stato scagionato da qualunque possibile accusa dato che per la Questura ha agito per difendersi. E dopo quanto accaduto è arrivato il commento di Salvini che sui social ha scritto: “Con tutto il rispetto, non ci mancherà. Grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere”.

Quanto scritto dal vicepremier ha provocato polemiche. Immediata la replica del senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd, per il quale “è un principio elementare di umanità non gioire per la morte di una persona, qualunque cosa abbia fatto e vedere Salvini festeggiare per la scomparsa di un uomo è una vergogna per il nostro Paese, che lui dovrebbe rappresentare. Seminare odio fa male a tutti”. Dello stesso avviso Luana Zanella, capogruppo Avs alla Camera: “Abbiamo ormai fatto l’abitudine ai toni brutali di Matteo Salvini che non perde mai occasione per spargere odio”.