Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni pavida con Trump, segue ordini e tace”. (Andrea Scanzi, In altre parole)

“Meloni su Gaza funambola: cerca di capire cosa farà Trump”. (Alessandra Sardoni, In altre parole)

“Putin non ha nessuna ragione di fermarsi”. (Filippo Facci, 4 di Sera)

“Trump vuole ricominciare a fare degli affari con Putin”. (Daniela Preziosi, 4 di Sera)

“Questa è una guerra di aggressione a tutti gli effetti”. (Francesco Filini, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Ucraina e Gaza mostrano l’impotenza del sistema di rapporti che dovrebbe governare il pianeta. Benjamin Netanyahu rischia poi di minare i rapporti tra Israele e le altre democrazie. Quello che noi vediamo non ha niente a che fare con la democrazia. Ci sono dei costi che non sono accettabili”. (Augusto Minzolini, Agorà)

“Diventa sempre più difficile trovare una soluzione. Il sistema internazionale, Trump o non Trump, ha completamente fallito”. (Domenico Quirico, Agorà)

“Il centrodestra ha fatto vivere l’Italia in una dimensione parallela”. (Marco Furfaro, Partito Democratico, 4 di Sera)

“La tregua sui dazi concessa alla UE? È Trump “in purezza”, l’andirivieni sui dazi rientra nella modalità di trattare da parte del presidente USA. Ma se la UE vuole arrivare a un accordo con il suo principale alleato deve agire compatta e senza ipocrisia. Non si può essere alleati a fasi alterne. Mi riferisco ad alcuni Stati europei che finanziano Putin attraverso l’acquisto di gas liquefatto dalla Russia piuttosto che prenderlo dagli USA. In particolare la Francia di Macron, che nell’ultimo anno ha aumentato addirittura dell’81% gli acquisti di gas liquido dalla Russia, e la Spagna di Sanchez”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“La precarietà per i giovani rischia di essere una condizione di vita permanente e con le leggi degli ultimi 25 anni “è stata vista come una politica di crescita”. (Maurizio Landini, In mezz’ora)