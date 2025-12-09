Nei salotti dei talk show italici d’altro non si parla se non dell’attacco congiunto all’Unione Europea di Donald Trump ed Elon Musk. “Meloni è isolata e in grande difficoltà sulla scena internazionale”. dice Giovanni Floris. “L’Europa – attacca Alessandro Di Battista – è una nullità, fra 20 anni ci estingueremo ma non per colpa di un attacco russo”. “Trump sta salvaguardando la Russia, la Cina e i Paesi del Medio Oriente” spiega Tiziana Maniolo.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Trump si è stancato di Zelensky, con il caso corruzione glielo ha fatto capire”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Meloni vuole che l’Europa non conti nulla”. (Corrado Augias, Otto e mezzo)

“Meloni è isolata e in grande difficoltà sulla scena internazionale”. (Giovanni Floris, Otto e mezzo)

“L’Europa è una nullità, fra 20 anni ci estingueremo ma non per colpa di un attacco russo”. (Alessandro Di Battista, In altre parole)

“La destra italiana è contraria a una politica di difesa ed estera comune”. (Angelo Bonelli, Restart)

“La creazione degli Stati Uniti d’Europa è l’unica soluzione, in caso contrario l’Europa sparirà”. (Giuliano Noci, 4 di Sera)

“Trump sta salvaguardando la Russia, la Cina e i Paesi del Medio Oriente”. (Tiziana Maniolo, 4 di Sera)

“Gli Stati Uniti sono consapevoli che se l’Europa funzionasse secondo un modello federale come loro, sarebbe competitiva in tutto il mondo”. (Davide Faraone, Italia Viva, 4 di Sera)

“È giusto che l’Europa si riarmi”. (Federico Rampini, 4 di Sera)

“Bisogna aggiornare il nostro dispositivo di difesa per evitare di essere attaccati”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)