Nei salotti de talk show italici si parla del caso Garofani. “Io le notizie le pubblico, non le nascondo! È un mio motto e per questo sono stato licenziato” attacca Maurizio Belpietro, ospite di Dritto e rovescio. “La Costituzione è antifascista, per questo Meloni vuole superarla e attacca il suo garante” tuona Tomaso Montanari. “Meloni vuole andare al Quirinale ma Mattarella vuole impedirlo” spiega Lucio Caracciolo.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Tra Meloni e Mattarella non c’è mai stato un buon rapporto”. (Emiliano Fittipaldi, Otto e mezzo)

“La Costituzione è antifascista, per questo Meloni vuole superarla e attacca il suo garante”. (Tomaso Montanari, Otto e mezzo)

“All’estero ridono di noi, si parla di pasticcio all’italiana”. (Silvia Borrelli, Otto e mezzo)

“Meloni vuole andare al Quirinale ma Mattarella vuole impedirlo”. (Lucio Caracciolo, Otto e mezzo)

“Meloni ha messo nel mirino Sergio Mattarella. È un argine alla sua ingordigia istituzionale”. (Matteo Renzi, Piazzapulita)

“Maggioranza? Pensano che ogni controllo sia un attentato al loro potere”. (Giovanni Floris, DiMartedì)

“Piano del Quirinale contro Meloni? Non lo chiamerei scoop, è una montatura”. (Michele Serra, Pizzapulita)

“L’attacco al Quirinale è partito da Meloni”. (Corrado Formigli, Piazzapulita)

“Garofani ce l’aveva con Schlein, Meloni ha dato una bella sponda alla Schlein che è assediata dal ‘prodismo’”. (Antonio Padellaro, L’aria che tira)

“Mi pare abbastanza evidente come questa vicenda si stia utilizzando in maniera totalmente strumentale per mettere in campo una delegittimazione del Presidente della Repubblica. Una cosa di inaudita gravità”. (Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Io le notizie le pubblico, non le nascondo! È un mio motto e per questo sono stato licenziato”. (Maurizio Belpietro, Dritto e rovescio)

“Tu sei la negazione di un mestiere che dovresti invece praticare in maniera corretta e coerente”. (Davide Faraone, Italia Viva, Dritto e rovescio)