Nei salotti italici si discute di dazi, Ucraina e, come ovvio, di Donald Trump. “Stiamo regredendo agli imperi: c’è attitudine alla conquista” avverte Fausto Bertinotti. “Trump sta proponendo una pace ingiusta, ma l’alternativa concreta qual è?” chiede Andrea Scanzi.

“I soldi – tuona Maurizio Landini – non vanno spesi in armi, ma in politiche industriali e lavoro”. “Non mi stupirei – dice Aldo Cazzullo – che Zelensky facesse una brutta fine, siamo abituati al fatto che Putin elimini anche fisicamente i suoi oppositori”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Dazi? Nessuno insulta Trump ma è una follia. Anche la Cina ha risposto in modo duro. Spendiamo in armi quanto Russia e Cina insieme”. (Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Stiamo regredendo agli imperi: c’è attitudine alla conquista”. (Fausto Bertinotti, Tagadà)

“Se non si è in grado di difendersi diventa poi necessario appaltare la propria difesa: questo, abbiamo visto, diventerebbe un problema”. (Francesco Filini, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Trump sta proponendo una pace ingiusta, ma l’alternativa concreta qual è?” (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“L’America ha tradito la fiducia dell’Europa”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“I soldi non vanno spesi in armi, ma in politiche industriali e lavoro”. (Maurizio Landini, Piazzapulita)

“Non mi stupirei che Zelensky facesse una brutta fine, siamo abituati al fatto che Putin elimini anche fisicamente i suoi oppositori”. (Aldo Cazzullo, Piazzapulita)

“La difesa comune è nella NATO”. (Giangiacomo Calovino, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Tutti fanno i pacifisti ma la minaccia è serissima, senza votare vogliono un piano di riconversione di armi”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“‘Europa è debole e Macron è un pazzo guerrafondaio, persone come lui la rendono ancora più debole”. (Laura Tecce, L’aria che tira)

“Fratelli d’Italia è un partito di matrice fascista, è un dato di fatto poi ognuno ne dà il giudizio che vuole”. (Tomaso Montanari, L’aria che tira)

“Quando Giorgia Meloni andrà al Parlamento italiano e presenterà il piano di riarmo di von der Leyen dirà che noi non riteniamo di utilizzare i fondi di coesione per il riarmo dell’Italia, e ripeterà fino alla noia che soldati con gli scarponi sul terreno non ci saranno”. (Marcello Sorgi, L’aria che tira)

“Riarmo? Con quale faccia si andrà dalle persone che hanno paura di aprire una bolletta?” (Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Nel vertice di Parigi, sul modo in cui finanziare un esercito europeo, il governo Meloni ha ceduto le armi ancora prima di combattere”. (Davide Farone, Italia Viva, Agorà)

“Tutte le azioni utili per mettere l’Europa nelle condizioni di difendersi vanno messe in campo. Bisogna agire in fretta e con pragmatismo, lo aveva già sostenuto Mario Draghi mesi fa di fronte al Parlamento europeo sottolineando la necessità di un piano di investimenti da 800 miliardi di euro: bisogna investire in armamenti nazionali che prevedono un coordinamento per andare verso l’obiettivo di una difesa comune europea”. (Matteo Richetti, Azione, Sky Start)