Nel talk show italici si parla ancora di Ucraina, di dazi e di riarmo. “La narrazione di Trump – dice la deputata dem Laura Boldrini – va contrastata: l’Unione Europea metta al centro del dibattito il disarmo, non il riarmo”. “Io – spiega il leader di Azione Carlo Calenda – penso che Donald Trump sia una persona pericolosa, un autocrate”. “L’Unione Europea – tuona Alessandro Orsini – è spacciata, è un’organizzazione politicamente fallita”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La guerra dei dazi porterà alla guerra guerreggiata. La narrazione di Trump va contrastata: l’Unione Europea metta al centro del dibattito il disarmo, non il riarmo”. (Laura Boldrini, Tagadà)

“Abbiamo sbagliato in questi anni: con Putin è necessario parlare”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“La sensazione è che Trump e Putin alzino continuamente la posta per mettere in difficoltà Zelensky”. (Antonio Padellaro, Tagadà)

“Putin ha sfoggiato nel Kursk una divisa per far intendere che non è il tempo della pace ma della guerra”. (Maurizio Molinari, Tagadà)

“Io penso che Donald Trump sia una persona pericolosa, un autocrate, una persona che con le sue dichiarazioni folli sta destabilizzando completamente il sistema. Aggiungo che accanto a lui c’è un pazzo, Elon Musk, che dice del primo ministro inglese che deve andare in galera, che fa pressione perché si prendano i suoi satelliti Starlink, e dice di uscire dalla NATO”. (Carlo Calenda, Piazzapulita)

“Innanzitutto Giorgia Meloni, nei fatti, ha sempre appoggiato questa strategia di confronto militare, di escalation militare con la Russia ed oggi invece dice no. Mi sembra che chiunque sieda a Washington si trovi la genuflessione di Giorgia Meloni.”. (Giuseppe Conte, Piazzapulita)

“L’Unione Europea è spacciata, è un’organizzazione politicamente fallita”. (Alessandro Orsini, Piazzapulita)

“La detterenza difende la libertà”. (Andrea Ruggeri, 4 di Sera)

“Per la prima volta in tre anni di parla di diplomazia, dobbiamo avere fiducia”. (Mario Giordano, 4 di Sera)

“Non so se Elly Schlein stia correndo per fare la federatrice, ma io penso che abbia preso una posizione giusta. Ne sono contento, penso sia un fatto positivo. Discutiamo molto delle differenze di posizionamento mentre la destra è a pezzi su questa vicenda dell’Europa”. (Nicola Fratoianni, Sk Tg24)

“Centrodestra spaccato? Non si spaccheranno perché sul vuoto politico è difficile dividersi, anzi si uniscono sul totale asservimento alle decisioni prese oltreoceano. Meloni ha perso l’occasione di intestarsi una leadership europea nel momento in cui l’Europa ha perso totalmente la bussola e pensa di rispondere ad un tentativo di negoziato con il constante e miope ricorso al riarmo che porterà più insicurezza a livello globale e maggiore sbilanciamento economico a svantaggio dell’Italia. Si dovrebbe lavorare ad una nuova strategia di sicurezza globale che non passi per le armi”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Agorà)