“Alla Meloni – sono le parole di Marco Travaglio – va riconosciuto il merito di avere smesso di sabotare il negoziato. Non ha nessuna influenza positiva ma almeno evita di sabotarlo”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Politica X-Factor, votate gente che non ha mai gestito un bar! Di chi è la colpa? Di chi vota Salvini che non ha mai lavorato, e allora che cacchio volete?” (Carlo Calenda, Tagadà)

“Al governo con Calenda? Magari”. (Giorgio Mulè, Forza Italia, Tagadà)

“Musk tornerà a occuparsi delle sue aziende dopo avere criticato il disegno di legge di Trump. E gli andrà bene. Ha imparato però che gli Stati Uniti non sono il sud Africa in cui è cresciuto, ma una democrazia più complessa dove l’opinione pubblica dice subito se una cosa non gli sta bene”. (Gianni Riotta, Tagadà)

“Ho trovato imbarazzante che mentre si ricordavano i 60mila morti a Gaza, il ministro degli Esteri ridesse”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Il nostro silenzio incrementa il numero delle vittime, Meloni aspetta che si muova Trump”. (Sara Manfuso, Coffee Break)

“Le opposizioni vorrebbero che recidiamo con l’unica democrazia del Medio Oriente e che aderiamo al blocco degli accordi commerciali, ma saggiamente non lo fa neppure la Germania, per coscienza storica”. (Giovanni Sallusti, Tagadà)

“Ucraina? La Russia non ce la fa più”. (Manlio Graziano, Omnibus)

“Trump non sa più come gestire questa crisi. E ora la Germania vuole mettere in piedi l’esercito più potente in Europa”. (Maria Cuffaro, Agorà)

“La Germania per tanti decenni non ha investito sull’esercito e ora invece c’è il tentativo di riconquistare peso politico a livello europeo e internazionale”. (Rino Pellino, Agorà)

“Il problema non è lo scontro con l’Ucraina. Il problema è il possibile scontro con la NATO”. (Gian Micalessin, Agorà)

“Putin vuole combattere per conquistare terreno fino ad autunno perché vuole arrivare a un tavolo negoziale con più asset possibili in suo favore”. (Francesco Semprini, Agorà)

“Alla Meloni va riconosciuto il merito di avere smesso di sabotare il negoziato. Non ha nessuna influenza positiva ma almeno evita di sabotarlo”. (Marco Travaglio, Agorà)

“Putin non vuole la pace e vuole conquistare l’Ucraina”. (Claudio Cerasa, Agorà)