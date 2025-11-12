Nei salotti dei talk show italiani vanno tutti all’assalto del governo. “Noi facevamo i bonus, ma questo governo sta facendo i malus” attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Questo è il governo delle tasse” affonda il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Dall’altra parte della barricata, Francesco Storace: “Gli italiani hanno visto all’opera la sinistra e hanno detto basta”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Giorgia Meloni è molto brava perché, nonostante le difficoltà del Paese, mantiene ancora un forte consenso. Nel campo della comunicazione è davvero abilissima”. (Rocco Casalino, Otto e mezzo)

“Gli italiani hanno visto all’opera la sinistra e hanno detto basta”. (Francesco Storace, DiMartedì)

“Una manovra che sfugge ai problemi veri delle persone che vanno al mercato e non riescono a comprare quello che poco tempo fa riuscivano a comprare”. (Luana Zanella, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“Cosa è stato fatto per 6 milioni di poveri in questo Paese?” (Enrico Maria Ruffini, DiMartedì)

“Noi abbiamo diverse proposte per la manovra, stiamo ragionando e portando avanti una discussione molto proficua all’interno della maggioranza. Come al solito, cercheremo di trovare la quadra”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Sky Start)

“Si sciopera di venerdì perché si ottiene un maggiore effetto mediatico e perché permette alle persone di spostarsi per partecipare ai cortei nazionali”. (Maurizio Landini, DiMartedì)

“Noi facevamo i bonus, ma questo governo sta facendo i malus”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Il primo paradigma per analizzare questa Finanziaria è il non poter più varare Manovre in deficit, per via delle nuove regole del Patto di Stabilità. Per questo non è vero che si tratta di un provvedimento leggero: al contrario, esso tiene i conti in ordine senza tagliare la spesa pubblica”. (Alberto Luigi Gusmeroli, Lega, Coffee Break)

“La destra di governo? C’è un’orgetta del potere, hanno patito la fame e ora…”. (Antonio Padellaro, DiMartedì)

“Questo è il governo delle tasse”. (Giuseppe Conte, DiMartedì)

“La destra racconta di essere assediata per poter assediare”. (Walter Veltroni, DiMartedì)

“Meloni vive in un regno che non c’è, l’Italia cresce zero”. (Massimo Giannini, DiMartedì)