Nei salotti dei talk show italiani si parla del ruolo della premier Giorgia Meloni in Europa e non solo. “Meloni tiene un piede in due scarpe. Attende la prossima mossa di Trump” dice Aldo Cazzullo. “L’Europa in questa partita sull’Ucraina non conta niente” tuona Marco Travaglio.

“Dopo tre anni di governo – attacca la segretaria dem Elly Schlein – non ci sono scuse: mi chiedo quand’è che si assumerà una responsabilità su una cosa”.. Quando torneremo al governo la prima cosa che faremo sarà adottare una norma sul salario minimo perché sotto i nove euro non è lavoro è sfruttamento”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Se non ci fosse stata l’Europa l’Ucraina non ci sarebbe più”. (Chiara Fusani, L’aria che tira)

“Come Papa Francesco, anche Papa Leone XIV parla di disarmo, mentre il resto del mondo discute solo di riarmo”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)

“La guerra in Ucraina può essere fermata solo da Stati Uniti e Russia”. (Marco Rizzo, Partito Comunista, 4 di Sera)

“L’Europa purtroppo da tempo non conta più”. (Gianluigi Paragone, 4 di Sera)

“Non basterà una chiamata tra Trump e Putin per risolvere tutto”. (Andrew Spannaus, 4 di Sera)

“Questi volenterosi sono molto confusi”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Meloni ha sbagliato a non partecipare al vertice”. (Riccardo Magi, +Europa, 4 di Sera)

“Le parole di Ignazio La Russa sull’astensione al referendum? Che la seconda carica dello Stato si permetta di dire così è fuori di testa, sa che può permetterselo solo perché è seduto lì”. (Pier Luigi Bersani, In altre parole)

“Il non-voto è un voto, chiamare alla responsabilità è demagogico”. (Alessandro Barbano, Coffee Break)

