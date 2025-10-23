Nei salotti dei talk show italici si parla di manovra. “Nonostante la manovra, se si votasse domani Meloni vincerebbe a mani basse” dice Aldo Cazzullo. “Nella manovra – attacca il segretario della CGIL Maurizio Landini – c’è una vera e propria truffa. Il taglio dell’Irpef sopra i 28mila euro significa che ad un lavoratore con un reddito di 30mila euro lordi annui danno 3 euro al mese. Con il drenaggio fiscale ha pagato 2mila euro in più di tasse”. “Avere i conti in ordine è già una risposta alla povertà, con il debito pubblico noi non c’entriamo” risponde il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Giorgia Meloni in Parlamento ha detto una cosa mitologica: il giornalismo è più libero grazie a lei”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“Sinner? È la sintesi perfetta dell’idea di italianità della destra: ricco, paga poche tasse e almeno una volta nella vita ha mancato di rispetto a Mattarella”. (Stefano Feltri, Otto e mezzo)

“Il dibattito parlamentare è diventato uno show”. (Pierluigi Battista, Omnibus)

“Ma quale governo della stabilità, quello Meloni è il governo dell’austerità”. (Chiara Braga, Partito Democratico, Agorà)

“Giorgia Meloni è venuta oggi in Parlamento a dire che il nostro Paese è di nuovo in serie A ma evidentemente si è dimenticata di dire che i lavoratori e lavoratrici italiane non giocano neanche in serie C, perché i loro stipendi sono sempre fermi al palo”. (Nicola Fratoianni, L’aria che tira)

“Se oggi l’Italia, dopo tanti anni, è tornata ad essere una nazione riconosciuta a livello internazionale, è merito di Giorgia Meloni”. (Hoara Borselli, 4 di Sera)

“L’operazione di vittimismo della Meloni è voluta per non parlare del merito delle cose”. (Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)