Cosa si dice in TV, Cerno: “Vasco Rossi non può parlare, e invece Musk sì?”. Montanari: “La Russa ha una bella faccia di bronzo, anzi due”

La vicenda dei migranti in Albania e i disordini di Bologna. Come ovvio, nei salotti dei talk show italici non si parla d’altro. “Il governo fa solo finta di risolvere il problema dell’immigrazione” dice Maria Elena Boschi. “Questo governo – risponde Galeazzo Bignami di Fratelli d’Italia – è stato scelto con un programma sull’immigrazione molto chiaro: difendere i confini e garantire la sicurezza dei cittadini. Questi giudici, evidentemente, pensano di essere sopra il legislatore. Nella loro testa forse c’è l’idea che i migranti vanno accolti tutti”.

Sui disordini di Bologna parla, ospite di Otto e mezzo, il professor Tomaso Montanari: “La sinistra deve recidere certi cordoni ombelicali? Ignazio La Russa ha una bella faccia di bronzo, anzi due… Una ce l’ha letteralmente a casa, ed è quella di Benito Mussolini”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Ma non ho capito: se Vasco Rossi interviene sul governo non va bene, se interviene Elon Musk invece va bene?” (Tommaso Cerno, L’Aria che Tira)

“Il problema dell’immigrazione non lo risolveranno 6 migranti alla volta”. (Irene Tinagli, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Ciascuno può dare le opinioni che vuole, ma il governo è solido e non si fa influenzare dai giudici”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“C’è un flop dell’operazione Albania che costi molto alti e risultati per ora molto modesti”. (Alessandra Sardoni, Tagadà)

“Ma cosa pensate che sarebbe successo a Bologna davanti alla stazione dove è avvenuta la strage del 2 agosto con 300 persone vestite di nero che fanno il saluto romano e il passo dell’oca? Ci sono state quattro manifestazioni, di cui due pacifiche. Io non rispondo per gli antagonisti, io ho creato le sardine. Potete dirmi cogl**ne ma non sono un violento”. (L’ex sardina Mattia Sartori, L’Aria che Tira)

“Le parole di Matteo Salvini? Non sentivo parlare di ‘zecche rosse’ dal Liceo”. (Serena Bortone, Otto e mezzo)

“La destra sta giocando tutte le sue carte a disposizione per cercare di cambiare la realtà politica in Emilia Romagna. Casapound non doveva sfilare in centro”. (Silvia Sciorilli Borrelli, Otto e mezzo)

“Si continua a mandare una nave avanti e indietro. Il governo vuole mantenere questa polemica accesa”. (Daniela Preziosi, Tagadà)