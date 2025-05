Nei salotti dei talk show italici si parla delle trattative tra Ucraina e Russia. “Giorgia Meloni dimostra anche a livello internazionale una certa incapacità” attacca il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “La Russia ha vinto la guerra, Kiev e NATO hanno perso. Lo zar non ha interesse al cessate il fuoco ora” spiega Marco Travaglio.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Putin ha riconosciuto il cambiamento epocale della politica estera di Trump”. (Franco Bernabè, Otto e mezzo)

“Giorgia Meloni è rientrata nei volenterosi perché quando si parla con Trump non può restare fuori”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)

“Giorgia Meloni dimostra anche a livello internazionale una certa incapacità. Io non sono tra quelli che l’attaccano per partito preso, io voglio parlare di fatti concreti. La politica internazionale non è una questione scollegata da quello che è il piano economico interno, ha delle ricadute. Io non avrei mai firmato il nuovo patto di Stabilità”. (Giuseppe Conte, L’aria che tira)

“La Russia ha vinto la guerra, Kiev e NATO hanno perso. Lo zar non ha interesse al cessate il fuoco ora”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Non è vero che la Russia sta vincendo, è totalmente falso, nell’aprile di tre anni fa controllava il 23% del territorio ucraino, ora è al 19%. Europa deve fare un passo avanti nel sostegno a Kiev anche a livello militare che rimane fondamentale. Faccio l’esempio di Prokvosk, non è vero che è accerchiata. Nell’opinione pubblica italiana falsità che stanno incidendo nell’opinione pubblica del Paese”. (Federico Fubini, Omnibus)

“Se continui a bluffare sulle sanzioni la capacità di pressione sulla Russia non esiste”. (Augusto Minzolini, L’aria che tira)

“Quello spazio lasciato libero dall’Europa lo ha riempito Donald Trump. Ma è mai possibile che l’Europa non sia in grado di esprimere un delegato, una figura politicamente alta che abbia lo standing per continuare questo sottilissimo filo? Se lavora per la pace va bene anche Draghi”. (Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“Meloni sta indebolendo l’Europa”. (Angelo Bonelli, Tagadà)

“L’unica che ha riportato alla centralità l’Unione europea è Giorgia Meloni, favorendo l’incontro tra Ursula von der Leyen e Vance e facendo in modo che Trump chiamasse qualcuno in Europa, dopo la chiamata con Putin”. (Francesco Borgonovo)

“La Russia vuole negoziare mentre continua a bombardare. Condizioni inaccettabili”. (Giorgio Mulè, Forza Italia, Tagadà)

“Le minacce di Trump sono una pistola scarica”. (Dario Nardella, Partito Democratico, Tagadà)

“Sulla politica estera Meloni ha dei problemi nella maggioranza, è alla finestra per vedere come vanno le cose”. (Antonio Padellaro, Tagadà)

“La situazione della guerra in Ucraina non sta evolvendo nel senso sperato anche dall’amministrazione Trump. Ritengo quindi che il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, faccia bene a occuparsi attivamente di questo dossier, anche in ambito europeo, per contribuire al mantenimento dell’alleanza transatlantica”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Sky Start)

“Un Governo che non è d’accordo su nulla sta insieme solo rispetto ad una concezione del potere come fine ultimo e non come mezzo per cambiare il Paese. Infatti i salari non crescono e si occupano di terzo mandato. Il Partito democratico, per il principio dell’alternanza ha deciso di essere contrario al terzo mandato, una scelta sana rispetto a cariche monocratiche dopo 10 anni di mandato”. (Marco Sarracino, Partito Democratico, Agorà)