Nei salotti italici l’argomento del giorno è solo uno: la vicenda Almasri. “Meloni è ricattata? Venga a dirlo in Parlamento” tuona il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “Meloni – taglia corto Matteo Renzi – pensa di raccontare balle sempre a tutti”. Sulla stessa linea, la deputata Chiara Appendino: “Su Almasri siamo alla menzogna di Stato”. Dall’altra parte della barricata, il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis: “Per come si stanno verificando anche altre situazioni a livello interno ed internazionale, sembra che ci sia anche un disegno mirato a destabilizzare un governo che sta dimostrando grande autorevolezza e restituendo all’Italia protagonismo”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Giorgia Meloni venga in Parlamento a dire: l’ho fatto perché sono ricattata, io che non sono ricattabile. Deve dire ho rimpatriato uno stupratore. Che vada lì a continuare a stuprare i bambini perché io sono ricattata. Ci deve dire che ‘è perché ho fallito col blocco navale, ho fallito con lo spot pubblicitario in Albania, non ho una soluzione sulle migrazioni, ho avuto il record di sbarchi, non avevo soluzione e adesso sono ricattata e devo accettare il ricatto e questo ricatto comporta distruggere la legalità internazionale’, lo venga a dire in Parlamento”. (Giuseppe Conte, Porta a Porta)

“Meloni pensa di raccontare balle sempre a tutti: la verità è che sta copiando quello che ha fatto l’ex ministro Minniti”. (Matteo Renzi, Tagadà)

“Serviva il segreto di Stato. Inedito che siano due ministri in tandem a riferire”. (Augusto Minzolini, Tagadà)

“Siamo sotto ricatto? Perché se la risposta è sì, il problema per il Paese è grave”. (Anna Ascani, Partito Democratico, Coffee Break)

“L’errore è stato arrestare Almasri”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“Governo non aveva potuto riferire prima alle Camere per l’intervento a gamba tesa della magistratura”. (Maurizio Lupi, Noi moderati, Omnibus)

“Una parte della magistratura interviene a gamba tesa dove non spetta”. (Ylenja Lucaselli, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Non so se sarà il giorno della verità ma spero almeno sia quello dell’unificazione delle bugie”. (Gianni Barbacetto, L’aria che tira)

“Meloni dovrebbe metterci la faccia”. (Mario Monti, Otto e mezzo)

“Su Almasri siamo alla menzogna di Stato. Prima o poi Meloni verrà in Parlamento, fuori dai social, a spiegare agli italiani che cosa sta succedendo? Non lo fa perché si vergogna di questo volo di Stato e di questa scelta politica di liberare un torturatore con tutti gli onori”. (Chiara Appendino, Agorà)

“La premier ha detto che avrebbe inseguito i trafficanti di esseri umani per tutto il globo terracqueo. Siccome, invece, si è dovuta piegare alla ragion di stato e politicamente non lo vuole dire ha trasformato una vicenda politica in cavilli. La premier continua a ragionare da influencer, non da statista”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Sky Tg24)

“Il vittimismo di Meloni copre i veri problemi del Paese”. (Matteo Ricci, Partito Democratico, DiMartedì)

“La Presidente del Consiglio ha mentito agli italiani quando ha fornito una ricostruzione falsa, sostenendo che il governo non ha e non ha avuto alcuna alcuna responsabilità nella scarcerazione e nella espulsione del comandante libico Almasri. Tutto questo rende il governo pesantemente responsabile politicamente”. (Riccardo Magi, +Europa, Omnibus)

“Per come si stanno verificando anche altre situazioni a livello interno ed internazionale, sembra che ci sia anche un disegno mirato a destabilizzare un governo che sta dimostrando grande autorevolezza e restituendo all’Italia protagonismo”. (Pietro Pittalis, Forza Italia, Rai News)

“La Presidente del Consiglio è codarda oltre che bugiarda”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Tagadà)