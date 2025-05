Nei salotti dei talk show italici si parla della situazione economica italiana e dello scenario internazionale. “Ieri la Meloni all’assemblea annuale di Confindustria ha fatto un racconto della realtà che non corrisponde al vero” tuona il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro. “Abbiamo gli stipendi più bassi in Europa” incalza Ilaria D’Amico. Dall’altra parte del fronte, il deputato delle Lega Riccardo Molinari: “Questo Governo ha messo tutte le risorse disponibili sull’aumento delle buste paga”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni dice cose vere sull’iper-regolamentazione europea”. (Silvia Sciorilli Borrelli, Otto e mezzo)

“Meloni ben accolta dagli industriali, si è presentata con Metsola e in compagnia occulta di Mario Draghi”. (Paolo Mieli, Otto e mezzo)

“Ieri la Meloni all’assemblea annuale di Confindustria ha fatto un racconto della realtà che non corrisponde al vero. Parla di cose che non trovano alcun tipo di riscontro nella realtà”. (Peppe De Cristofaro, Alleanza Verdi e Sinistra, Coffee Break)

“Questo Governo ha messo tutte le risorse disponibili sull’aumento delle buste paga”. (Riccardo Molinari, Lega, 4 di Sera)

“Abbiamo gli stipendi più bassi in Europa”. (Ilaria D’Amico, 4 di Sera)

“DDL sicurezza? Totale presa in giro per gli italiani”. (Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra, Tagadà)

“Dà la possibilità di cacciare i ladri dalle case, che sono vostri amici. Una l’avete anche candidata”. (Rossano Sasso, Lega, Coffee Break)

“Il centrodestra non è maggioranza in questo paese”. (Pier Luigi Bersani, Tagadà)

“Il centro-sinistra che mette i veti, che guarda indietro al passato perde. Quello che si apre e coinvolge il centro riformista che guarda a sinistra vince, soprattutto se mette in campo come nel caso di Silvia Salis, candidati forti e credibili”. (Luciano Nobili, Italia Viva, Agorà)

“Ucraina? La trattativa è nata morta, non ci sono le condizioni ora per il cessate il fuoco”. (Nathalie Tocci, Omnibus)

“Trump tratta come un bullo”. (Emiliano Fittipaldi, Tagadà)

“Gaza? In realtà Israele sarebbe disponibile al ‘cessate il fuoco’ mentre Hamas non s’è espressa ufficialmente”. (Annalisa Chirico, L’aria che tira)

“L’Unione Europea ha tutti gli strumenti, le capacità e la forza di imporre a Israele di fermarsi. Non basta più esprimere lo sdegno, l’orrore davanti a quello che vediamo quotidianamente, bisogna che i governi europei prendano dei provvedimenti definitivi”. (Antonio Caprarica, L’aria che tira)

“Le ultime immagini da Gaza mi hanno fatto pensare agli afghani che si aggrappavano agli americani che cercavano di scappare da Kabul”. (Lucia Goracci, Agorà)

“Il 7 ottobre Hamas ha lanciato un messaggio ad Israele: prima o poi vi cancelleremo. Gli israeliani allora hanno risposto che se questa è la prospettiva, visto che ora siamo più forti ora vi cancelliamo noi. Qui non c’è una prospettiva futura per chi perde e per questo non valgono più le regole del diritto internazionale”. (Paolo Capitini, Agorà)

“La società israeliana dalla fondazione è molto cambiata. All’inizio era un Paese di cultura europea, adesso è composto a maggioranza da non europei e ultraortodossi che vorrebbero la teocrazia. Poi c’è la finestra di opportunità: avere un’amministrazione americana che ti propone la riviera del Medio Oriente è un’opportunità che Israele vuole sfruttare”. (Dario Fabbri, Agorà)