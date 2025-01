Archiviato il 2024, nei talk show italici si parla del caso Space X e delle dimissioni di Elisabetta Belloni. Musk oggi “è molto amico di Donald Trump, tutto questo cosa potrà significare se dovesse entrare in rotta di collissione con il presidente in futuro?” chiede la giornalista Tiziana Ferrario.

“Le polemiche nascono per il collocamento politico di Musk. Se fosse un democratico non avremmo sentito tutte queste polemiche di questi giorni” dice Francesco Giubielei. “Il quadro è complesso. Parliamoci chiaro: noi siamo nell’orbita degli Stati Uniti” spiega senza troppi giri di parole Dario Fabbri.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Il potere di Soros di fronte a quello di Musk impallidisce, vedo Salvini a tappetino”. (Benedetto Della Vedova, +Europa, Coffee Break)

“Soros intervenne nella svalutazione della lira del 1992, nessuno si scandalizzò ma la Storia è lì”. (Armando Siri, Lega, Coffee Break)

“Il quadro è complesso. Parliamoci chiaro: noi siamo nell’orbita degli Stati Uniti e l’Italia è abituata a firmare contratti di armamenti di produzione americana e i satelliti di questo tipo fanno parte di un campo quasi militare. C’è una grande differenza: in questo caso la novità è che il signore che guida Space X è molto esposto politicamente e a questo non siamo abituati”. (Dario Fabbri, Agorà)

“Quello che colpisce è che oggi dati così sensibili siano in mano dei privati. Musk è un imprenditore che ha rapporti con tanti Paesi. Oggi è molto amico di Donald Trump, tutto questo cosa potrà significare se dovesse entrare in rotta di collissione con il presidente statunitense in futuro?”. (Tiziana Ferrario, Agorà)

“Le polemiche nascono per il collocamento politico di Musk. Se fosse un democratico non avremmo sentito tutte queste polemiche di questi giorni. Non si difendevano gli interessi nazionali quando però si votò il Green Deal che ci ha consegnato alla Cina. O quando fu svenduta la Fiat ai francesi”. (Francesco Giubilei, Agorà)

“Musk? Una cosa gravissima, l’Italia e l’Europa devono essere autonome e non affidarsi a un privato”. (Laura Boldrini, L’aria che tira)

“Le dimissioni della Belloni? La presidente del Consiglio dovrà rispondere. Com’è possibile che il capo dei servizi segreti si dimetta durante il sequestro di una nostra cittadina? È successo qualcosa che non sappiamo?”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)