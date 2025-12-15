Oltre al piccolo recinto della politica italica, nei salotti dei talk show italici nel weekend si è parlato soprattutto di Ucraina. “La Russia non ha motivo di attaccarci” ha detto Alessandro Di Battista. “Se ci dobbiamo difendere da qualcuno, sono gli USA di Trump” ha detto Giovanni Floris. “Si sta cercando di normalizzare la guerra” ha avvertito l’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“La Russia non ha motivo di attaccarci”. (Alessandro Di Battista, In altre parole)

“Se ci dobbiamo difendere da qualcuno, sono gli USA di Trump”. (Giovanni Floris, In altre parole)

“Si sta cercando di normalizzare la guerra”. (Fausto Bertinotti, In altre parole)

“Anche la Russia stanca della guerra”. (Corradino Mineo, Omnibus)

“Meloni ha scelto Schlein come avversaria, ieri a Atreju l’ha legittimata evocandola più volte”. (Anna Ascani, Partito Democratico, Coffee Break)

“Quando il governo inizierà ad occuparsi dei problemi degli italiani?” (Michele Fina, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Se la sinistra continua così Giorgia Meloni vincerà facile anche tra due anni”. (Mauro Mazza, 4 di Sera)

“Finalmente il Paese ha cambiato marcia”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“In Italia 6 milioni di poveri e il Governo dice che va tutto bene”. (Luca Pirondini, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)