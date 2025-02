Nei salotti dei talk show nostrani si continua a litigare su Daniela Santanchè, sui centri in Albania e sul caso Almasri. “La Santanchè sta lavorando benissimo come ministro” dice il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.

“Era una discussione generale – dice il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei -. Nelle dichiarazioni di voto ci saranno tutti in Aula. Noi riteniamo che il ministro abbia ben operato. Non ci si può dimettere automaticamente per un rinvio a giudizio. Non dobbiamo consegnare le chiavi del nostro Paese alla magistratura”.

Dall’altra parte del fronte, Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle: “Le Meloni ogni volta che c’è un problema continua a scappare”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Almasri? Il governo ha commesso un solo errore, ovvero non rivendicare il valore politico della sua scelta”. (Fabio Dragoni, L’aria che tira)

“Chi non ha firmato la lettera alla Corte Penale Internazionale, e cito solamente Cina, India, Russia e Stati Uniti, rappresenta più della metà della popolazione mondiale. Bisognerebbe mettere in luce anche il bicchiere mezzo vuoto”. (Roberto Vannacci, Lega, L’aria che tira)

“La Santanchè sta lavorando benissimo come ministro. Su questa vicenda ha detto che avrebbe fatto una riflessione e a quanto pare lo ha fatto e andiamo avanti”. (Giovanni Donzelli, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Perché non siamo intevenuti? Interverremo quando si voterà”. (Paolo Barelli, Forza Italia, Agorà)

“Il governo è nel pallone”. (Simona Bonafè, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Le accuse sono infamanti per una ministra e per un’imprenditrice. È una questione prima di tutto politica”. (Alessandra Maiorino, Movimento 5 Stelle, 4 di Sera)

“Le Meloni ogni volta che c’è un problema continua a scappare”. (Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Gli attacca alla Meloni? La rafforzano”. (Vittorio Feltri, 4 di Sera)

“Ieri c’era solo un drappello di martiri costretta a difendere la ministra. C’è tutta la debolezza del governo che non ha il coraggio di mandarla a casa. La Meloni scappa sempre”. (Federico Gianassi, Partito Democratico, Agorà)

“Era una discussione generale. Nelle dichiarazioni di voto ci saranno tutti in Aula. Noi riteniamo che il ministro abbia ben operato. Non ci si può dimettere automaticamente per un rinvio a giudizio. Non dobbiamo consegnare le chiavi del nostro Paese alla magistratura”. (Marco Lisei, Fratelli d’Italia, Agorà)