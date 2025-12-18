Pensioni, sicurezza e Ucraina sono i temi principali dei talk show italici. “Come se la cava Meloni con l’economia? Non sa niente, è il primo premier non laureato, le mancano i fondamentali che si imparano alle elementari” tuona Stefano Feltri. “Le pensioni sono un tradimento nei confronti degli elettori di destra” attacca Lina Palmerini.

“Salvini e la Fornero? Spernacchiamolo! – dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi -. Ci vuole un esercito di lama, ha maciullato la vita a questa donna”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Come se la cava Meloni con l’economia? Non sa niente, è il primo premier non laureato, le mancano i fondamentali che si imparano alle elementari”. (Stefano Feltri, Otto e mezzo)

“Mai vista così tanta propaganda, come sul numero chiuso a medicina: non è stato abolito”. (Cathy La Torre, Otto e mezzo)

“Poveri comunisti? Non voglio chiedere scusa, il loro metodo non è democratico e mi impediscono di parlare”. (Anna Maria Bernini, Forza Italia, L’aria che tira)

“Le pensioni sono un tradimento nei confronti degli elettori di destra”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)

“Mi chiedo chi ha votato questo governo cosa pensa?”. (Tomaso Montanari, Otto e mezzo)

“Ucraina? Trump si era illuso, Putin non risponde alla sua pubblica opinione”. (Gianfranco Fini, Omnibus)

“Salvini e la Fornero? Spernacchiamolo! Ci vuole un esercito di lama, ha maciullato la vita a questa donna”. (Matteo Renzi, L’aria che tira)

“Più che ordine e sicurezza ormai mi sembra chiacchiere e distintivo”. (Sandra Amurri, Realpolitik)

“Questo è il Governo che negli ultimi 30 anni ha assunto il maggior numeri di forze dell’ordine”. (Nicola Molteni, Lega, Realpolitik)