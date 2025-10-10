Nei salotti dei talk show italiani si parla, come ovvio, di quel che sta accadendo a Gaza. “Il governo non ha avuto un ruolo, ha seguito scia di Trump” dice Giovanni Floris. “È cominciato un percorso – spiega il vice premier, Matteo Salvini – che fino alla settimana scorsa era impensabile e non sono state le barche a vela che hanno risolto il problema, ma la diplomazia. Spero che ora nessuno si metta di mezzo”.

Sulla stessa linea, il direttore del Giornale Alessandro Sallusti: “Le destre internazionali hanno posto fine alla guerra. Le sinistre ci hanno provato con delle barchette”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Non credo alla pace”. (Carlo Calenda, Tagadà)

“C’è un cambio di prospettive della guerra per imposizione di Trump”. (Gad Lerner, Otto e mezzo)

“Lunedì c’è la grande cerimonia di firma ufficiale dell’accordo e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, così mi ha detto ieri il ministro degli esteri egiziano”. (Antonio Tajani, ReStart)

“La Storia ha bussato alla porta in modo inaspettato ed è un grande successo della diplomazia americana, della politica e degli Stati, come l’Italia e il governo italiano che hanno lavorato concretamente a livello diplomatico”. (Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Cessate il fuoco? Mi chiedo se è un cessate il genocidio…”. (Tomaso Montanari, Piazzapulita)

“Un cessate il fuoco non è una pace. Finché i palestinesi non vengono riconosciuti come un soggetto degno di totale dignità in questa vicenda, non credo si possa parlare di pace in alcun modo. Si può parlare di una momentanea sospensione delle ostilità”. (Michele Serra, Piazzapulita)

“Dobbiamo fare attenzione all’antisemitismo che si sta diffondendo. Quando si sentono degli attacchi sul web che prendono di mira una sopravvissuta alla Shoa, c’è molto da riflettere”. (Michela Ponzani, Piazzapulita)

“Nobel per la Pace a Trump? Lo pensavo per Madre Teresa di Calcutta, può darsi che io sia un po’ retrò”. (Romano Prodi, Piazzapulita)

“Trump trasformerà Gaza in una colonia”. (Francesca Albanese, 4 di Sera)

“Gli sconfitti sono gli estremisti”. (Claudio Cerasa, Omnibus)

“Meloni ha lavorato in silenzio per sostenere Trump”. (Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, Omnibus)

“Trump viene magnificato ma, a mio giudizio, in maniera errata perché fermare questa guerra era un gioco da ragazzi”. (Alessandro Orsini, Dritto e rovescio)