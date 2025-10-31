Nei salotti dei talk show italiani si parla e si litiga intorno alla riforma della giustizia. “Non ha alcun senso se non soddisfare l’ideologia di alcuni” dice Giovanni Floris. “La ragione è far venire meno un principio: che la legge è uguale per tutti” attacca la segretaria dem, Elly Schlein. “I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all’inferno esulta Licio Gelli” tuona Tomaso Montanari. Dall’altra parte del fronte, l’europarlamentare di Forza Italia Flavio Tosi: “In Italia oggi ci sono troppi magistrati che hanno un colore politico preciso”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Penso che la riforma della giustizia rappresenti un’occasione storica di avere una giustizia più efficiente e più giusta, sono norme di buon senso”. (Giorgia Meloni, Tg1)

“È stata una grande vittoria di Berlusconi, una vittoria postuma”. (Antonio Tajani, Dritto e rovescio)

“Giusta la separazione delle carriere ma c’è già. Su 8mila e 800 magistrati cambiano carriera in 28. Affascinante come tema, ma pur di non pagare degli stipendi, delle pensioni, della pressione fiscale… Sbaglia la destra a considerarla la riforma epocale e sbaglia la sinistra a gridare all’arrivo dei pieni poteri”. (Matteo Renzi, Italia Viva)

“Non ha alcun senso se non soddisfare l’ideologia di alcuni”. (Giovanni Floris, L’aria che tira)

“Riforma politica e ideologica, l’effige di Berlusconi è la prova provata”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Voterò convintamente NO a questa riforma”. (Silvia Salis)

“La ragione è far venire meno un principio: che la legge è uguale per tutti”. (Elly Schlein, Piazzapulita)

“I padri nobili del centrodestra sono dei pregiudicati, all’inferno esulta Licio Gelli”. (Tomaso Montanari, Piazzapulita)

“Referendum comporta dei rischi per il governo”. (Maurizio Molinari, Omnibus)

“Chi sostiene che i giudici sono un ostacolo è una forma di manifestazione dell’arrivo del trumpismo in Italia”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“In Italia oggi ci sono troppi magistrati che hanno un colore politico preciso”. (Flavio Tosi, Forza Italia, 4 di Sera)