“Famiglia nel bosco? Strumentalizzazione politica per il referendum giustizia”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“Questa vicenda smaschera le idee pseudo ecologiste della sinistra”. (Annalisa Terranova, Otto e mezzo)

“Perché lo Stato deve normare le famiglie omogenitoriali e nel bosco si può tutto?” (Corrado Formigli, Otto e mezzo)

“Vanno tenuti con la famiglia, un po’ più di buonsenso senza farne un caso di litigio politico”. (Matteo Renzi, L’aria che tira)

“Non credete a tutte le processioni in quella casa, molti andranno per cercare visibilità”. (Antonio Di Pietro, L’aria che tira)

“Lo confesso, ho due voci dentro di me che si parlano e invidio chi ha posizioni nette”. (Massimo Gramellini, L’aria che tira)

“I figli della famiglia nel bosco hanno un trattamento migliore di tanti altri bambini”. (Augusta Montaruli, Fratelli d’Italia, Realpolitik)

“Un abominio togliere i figli ai genitori”. (Mario Sechi, Realpolitik)

“Regionali? Battuta di arresto della destra. Partita aperta tra due anni”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Tagadà)

“Legge elettorale? Meloni vuole accelerare, c’è rischio ingovernabilità”. (Brunella Bolloli, Omnibus)

“La priorità oggi è aggiornare la legge elettorale”. (Nazario Pagano, Forza Italia, Sky Start)