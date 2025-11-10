Nei salotti dei talk show italici si parla di manovra, patrimoniale e sicurezza. “Questa è una manovra senza soldi” spiega Claudia Fusani. Dall’altra parte del fronte, il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon: “Da quando c’è questo governo sono state assunte 1.2 milioni di persone”. “Meloni ha paura dello sciopero – attacca il segretario della CGIL, Maurizio Landini -. Patrimoniale? È solidarietà”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Questa è una manovra senza soldi. L’industria non cresce da due anni e le famiglie sono rimaste al palo”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“Da quando c’è questo governo sono state assunte 1.2 milioni di persone”. (Raffaele Speranzon, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Meloni ha paura dello sciopero. Patrimoniale? È solidarietà”. (Maurizio Landini, 4 di Sera)

“Il governo aumenta le tasse, chiede sacrifici ai cittadini e riduce i servizi essenziali per le famiglie, senza però mettere in atto misure per favorire la crescita delle imprese”. (Piero De Luca, Partito Democratico, Agorà)

“Metà dei contribuenti italiani non fa il suo dovere”. (Claudio Martelli,4 di Sera)

“Ci sono disuguaglianze troppo larghe che possono essere mitigate attraverso un contributo da parte di chi, in questi anni, ha accumulato miliardi”. (Arturo Scotto, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Il caso Brunetta? Chi si è presentata come la donna forte che difende i deboli contro le consorterie europee, contro i poteri forti dell’establishment italiano e che si ritrova invece a gestire un progressivo impoverimento, anche del ceto medio, a cui si rivolgono abitualmente, qualche colpo simbolico lo dà. E quindi diciamo che Brunetta è cascato male in questo caso e la Meloni si conferma molto abile nella comunicazione”. (Gad Lerner, In altre parole)

“Secondo l’Istat dal 2015 ad oggi i reati sono diminuiti del 20%”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“Questo governo ci aveva promesso più sicurezza”. (Mirella Serri, 4 di Sera)