Nei salotti dei talk show italici si parla del questione time alla Camera, di referendum e della possibile trattativa tra Ucraina e Russia. “Un Meloni show – tuona Massimo Giannini – per alcuni versi è spettacolare per altri surreale. Ha dato il peggio e il meglio di sé”. Dall’altra parte della barricata, Italo Bocchino: “L’opposizione fa cagnara, Magi fantasma cacciato a pedate dalla Camera”. “Hanno sequestrato il lenzuolo – accusa il deputato di +Europa Riccardo Magi – come il referendum”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Un Meloni show, per alcuni versi è spettacolare per altri surreale. Ha dato il peggio e il meglio di sé”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“L’opposizione fa cagnara, Magi fantasma cacciato a pedate dalla Camera”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“Hanno sequestrato il lenzuolo come il referendum”. (Riccardo Magi, +Europa, Tagadà)

“Meloni è diventata afona. Doveva costruire un ponte per la pace tra Usa ed Europa, invece quel ponte è diventato come il Ponte sullo Stretto di Salvini, un’opera insomma a cui non crede nessuno”. (Michele Fina, Partito Democratico, Tagadà)

“Meloni sta tessendo relazioni e sta portando l’Europa su posizioni italiane”. (Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Il premier Meloni ha costruito il suo consenso dicendo il contrario di quello che sta facendo in politica estera”. (Luigi Marattin, Partito liberaldemocratico, 4 di Sera)

“Trump ha scommesso molto su Putin, ora si trova in una situazione difficile”. (Stefano Polli, Omnibus)

“A Istanbul sono arrivati moltissimi soldi dei sauditi. In qualche modo è un cerchio che si chiude sulla geopolitica dell’intera regione. Non ci sarà un incontro con Netanyahu, che è sicuramente l’amico alleato più fedele e sicuro di Donald Trump nella regione”. (Giovanna Botteri, L’aria che tira)

“Sarà il primo momento in cui ucraini e russi torneranno a guardarsi negli occhi. L’operazione Trump in qualche misura ha avuto un primo successo. È riuscito a riportare i contendenti a un tavolo”. (Alessandro Cassieri, Agorà)

“Giuseppe Conte ha osservato il patto atlantico che aveva firmato Renzi e ha portato il PIL all’1,41%. Ha messo 3 miliardi in tre anni, oggi Giorgia Meloni vuole mettere 10 miliardi entro i prossimi mesi. Lei può anche raccontare che è un Paese delle meraviglie, ma c’è il crollo dei consumi alimentari perché gli italiani sono costretti a risparmiare anche sulla spesa”. (Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“Ieri in Aula c’è stato del cabaret, non un omaggio alle vittime di Gaza”. (Ylenia Lucaselli, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Sul referendum, dalla sinistra stiamo ascoltando una serie di spot di natura propagandistica”. (Licia Ronzulli, Forza Italia, Sky Tg24)