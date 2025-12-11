Nei salotti dei talk show italici si parla, come ovvio, di Ucraina e delle trattative tra Stati Uniti e Russia. “L’Italia è l’anello debole dell’Europa” tuona Massimo Giannini. Dall’altra parte del fronte, Brunella Bolloli: “L’Italia fa da ponte tra Stati Uniti ed Europa, Meloni va d’accordo con Trump e questo è un valore”. “In questo momento non è solo l’Ucraina a essere sotto attacco, ma anche l’intera Europa” dice il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.

“L’Ucraina è alle porte di casa nostra, dire che l’Europa non se ne deve occupare vuol dire che l’Europa è finita”. (Antonio Polito, L’aria che tira)

“Le trattative? Il punto sono le truppe sul territorio di Kiev”. (Lucio Caracciolo, Omnibus)

“Se c’è un governo che lavora concretamente per la pace, è proprio il governo italiano”. (Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Si è stati incauti nella gestione della guerra: si è pensato di scaricare Putin, ma invece è accaduto il contrario”. (Pietro Senaldi, 4 di Sera)

“L’Europa è già parte del conflitto”. (Alex Privitera, Coffee Break)

“Le grandi multinazionali temono l’Europa. Sono i grandi finanziatori di Trump e non vogliono le multe”. (Bruno Vespa, Realpolitik)

“Trump ha raggiunto il suo obiettivo: indebolire l’Europa. Il governo Meloni da che parte sta?” (Sandra Amurri, Realpolitik)