Nei salotti dei talk show italiani si parla del generale Roberto Vannacci, di quel che sta accadendo in Medio Oriente e della manovra in arrivo. “Vannacci fascista, non c’entra nulla con il Carroccio” taglia corto Goffredo Buccini. Parlando di Donald Trump, Antonio Tajani non fa giri di parole: “Se Donald Trump raggiunge la pace tra Israele e Hamas merita il Premio Nobel”. Sulla premier, Rosy Bindi va all’attacco: “Giorgia Meloni sta facendo troppo poco per l’Italia”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Vannacci fascista, non c’entra nulla con il Carroccio”. (Goffredo Buccini, Omnibus)

“Vannacci corpo estraneo, percorso di Salvini non funziona”. (Daniela Preziosi, Omnibus)

“Vannacci ha esautorato totalmente chi ha costruito la Lega sul territorio”. (Laura Tecce, L’aria che tira)

“Banalizzando, si potrebbe dire che i populismi non funzionano più. Credo che la Lega abbia un problema diverso, non è Vannacci il problema ma Salvini”. (Fabrizio Roncone, L’aria che tira)

“Se Donald Trump raggiunge la pace tra Israele e Hamas merita il Premio Nobel”. (Antonio Tajani, Realpolitik)

“Trump è il nuovo capitalismo”. (Fausto Bertinotti, Realpolitik)

“Giorgia Meloni non si sta occupando dell’Italia”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Realpolitik)

“Vedo troppo conformismo con Meloni”. (Aldo Cazzullo, Otto e mezzo)

“Giorgia Meloni sta facendo troppo poco per l’Italia”. (Rosy Bindi, Partito Democratico, Realpolitik)

“L’unica spesa aumentata dal governo è quella per le armi”. (Maurizio Landini, Realpolitik)