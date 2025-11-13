Nei salotti dei talk show italiani si parla di educazione sessuale e sicurezza. “Doppia morale del governo: né Meloni né Salvini hanno una famiglia ‘normale'” attacca Andrea Scanzi. “Educazione sessuale in Italia non si farà mai, soprattutto col governo di ‘Dio, patria e famiglia’” dice Lilli Gruber. “C’è un’emergenza sicurezza” tuona il senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri. “Moltissimi reati sono legati all’immigrazione incontrollata” risponde Mario Sechi.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Doppia morale del governo: né Meloni né Salvini hanno una famiglia ‘normale'”. (Andrea Scanzi, Otto e mezzo)

“D’accordo con Valditara, educazione sessuale già prevista nei programmi scolastici”. (Annalisa Terranova, Otto e mezzo)

“Educazione sessuale in Italia non si farà mai, soprattutto col governo di ‘Dio, patria e famiglia’”. (Lilli Gruber)

“Non c’è nesso tra femminicidi e qualche ora di lezione”. (Marcello Veneziani, Omnibus)

“C’è un’emergenza sicurezza, aprendo il sito del Viminale abbiamo visto questo vertiginoso aumento dei reati”. (Ettore Licheri, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“I dati sulla sicurezza ognuno li racconta come li vuole raccontare, formidabile arma di strumentalizzazione”. (Maria Teresa Meli, L’aria che tira)

“L’aumento delle denunce è una conseguenza degli aumenti dei controlli”. (Marco Lisei, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Gli immigrati sono troppi, le città non ce la fanno più”. (Carlo Bagnasco, Forza Italia, 4 di Sera)

“Il 64,4% degli italiani negli ultimi tre anni si sente meno sicuro”. (Alessandra Ghisleri, Realpolitik)

“Moltissimi reati sono legati all’immigrazione incontrollata”. (Mario Sechi, Realpolitik)

“Il governo deve investire sulle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Realpolitik)

“Il 60% dei reati di furti, scippi e rapine è commesso dagli stranieri”. (Massimo De Manzoni, 4 di Sera)