Nei salotti dei talk show nostrani si parla del primo sì alla Camera alla separazione delle carriere tra giudici e pm. “Quella della separazione delle carriere è una riforma che ha fortemente voluto il nostro Presidente” ricorda il deputato di Forza Italia Tommaso Calderone.

A difendere la riforma anche la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli: “È stato un passaggio fondamentale e storico per il rinnovamente della democrazia e della giustizia. Una prima tappa. Solo il governo Meloni poteva realizzarlo”.

Sarà “un incubo per i cittadini” attacca invece il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Giuseppe De Cristofaro. Sulla stessa linea il collega di partito, Marco Grimaldi: “Riforma intitolata a Berlusconi. Si punta alla ‘democratura’ ma non ci faremo intimidire”.

Ma nei salotti c’è tempo anche di parlare un po’ di politica estera. “La tregua tra Hamas e Israele? Netanyahu – spiega Dario Fabbri – ha giocato sulla pressione di Trump nei suoi confronti per evitare la rottura con la destra del suo governo. È difficile prevedere ora se durerà il cessate il fuoco”.

“È una riforma che ridimensiona il potere giudiziario”. (Gisueppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Tg1)

“Non hanno diviso le carriere, hanno diviso la giustizia. Questa riforma non tocca e non risolve in nessun modo i problemi della giustizia. Loro stanno facendo ancora propaganda”. (Michele Gubitosa, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“La magistratura nel suo complesso viene indebolita”. (Angela Azzaro, Agorà)

“Non comprendo la visione apocalittica di questa riforma. In tante nazioni c’è la separazione delle carriere. Ed è un elemento del nostro programma. Non è stato un blitz”. (Antonio Rapisarda, Agorà)

“Cecilia Sala? Quando ho liberato Mastrogiacomo mica ho avuto bisogno degli Stati Uniti”. (Romano Prodi, Omnibus)

