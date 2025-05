Nei salotti dei talk show italici si parla delle trattative in corso tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. “Putin vuole il negoziato aperto per continuare a fare la guerra” tuona il deputato di +Europa Riccardo Magi. “Trump è diventato come Biden” dice la politologa Nadia Urbinati. “In maggioranza abbiamo idee diverse di Europa” spiega intanto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Putin vuole il negoziato aperto per continuare a fare la guerra”. (Riccardo Magi, +Europa, Tagadà)

“Trump è diventato come Biden. Il presidente è diventato quello che diceva di non volere essere: parla di sanzioni e pace duratura”. (Nadia Urbinati, Tagadà)

“I russi non vogliono l’Ucraina nella comunità euro-atlantica”. (Germano Dottori, Agorà)

“Putin sta negoziando da una condizione di forza”. (Maria Cuffaro, Agorà)

“I leader europei non credono nell’Italia, che mantiene un atteggiamento incoerente”. (Nicola Zingaretti, Partito Democratico, Tagadà)

“In maggioranza abbiamo idee diverse di Europa”. (Antonio Tajani, Tagadà)

“Meloni flirta con le forze di ultra destra”. (Corrado Formigli, Otto e mezzo)

“In Ucraina la soluzione coreana è l’unica possibili”. (Marco Politi, Otto e mezzo)

“I volenterosi sono fuori da qualsiasi organismo e questo dovrebbe già far riflettere”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“Abituata a dire menzogne senza che nessuno la contrasti, ha detto una menzogna a livello internazionale, che non è andata perché volevano inviare truppe. Quindi Macron e Merz le hanno dovuto dare uno schiaffo in faccia, dovuto, perché la menzogna di Meloni era gravissima”. (Giuseppe Conte, L’aria che tira)

“Terzo mandato? Meloni vuole ricondurre alla ragione la Lega che, secondo la presidente del Consiglio, è sovrarappresentata nelle regioni, e quindi utilizza il terzo mandato come una clava per imporre un diverso bilancio dei poteri”. (Enrico Borghi, Italia Viva, Sky Start)

“Sarebbe grave se la premier non andasse a votare, io sono sempre andata a votare, ci aspettiamo di sapere da Meloni cosa intende fare. Meloni non ne sta parlando e penso che sia una strategia. Questa destra ha paura della partecipazione”. (Elly Schlein, Tg2)