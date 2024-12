Cosa si dice in TV, Massimo Franco: “In Francia una situazione all’italiana”. Schianchi: “Sta finendo l’era Macron”. Morelli: “Non ha più la credibilità popolare dell’inizio”

Nei salotti dei talk show italici si parla soprattutto della crisi politica in Francia. “Sta venendo fuori il volto più populista e disgregatore di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon” dice Massimo Franco.”Difficile che Marcron dia le dimissioni – spiega Francesca Schianchi – ma la sua era sta finendo”. Per Michele Gubitosa il problema è anche la guerra in Ucraina: “Credo che la sua impopolarità si debba anche alle sue politiche sulla guerra imponendo anche all’Europa una politica aggressiva”. A Mattino 5 invece si è parlato anche di povertà. “L’aumento dei lavoratori poveri – accusa Manuela Donghi – non vengono valutati nei dati economici”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Quello che sta avvenendo in Francia è un problema anche per noi. Emmanuel Macron non ha quella credibilità popolare che aveva all’inizio. Speriamo che tutto si risolva nel più breve tempo possibile”. (Alessandro Morelli, Lega, Agorà)

“È evidente che le democrazie come le abbiamo conosciute noi vivono una situazione inedita.”. (Fabio Martini, Agorà)

“Centro in Albania? Buttato un miliardo di euro dei contribuenti”. (Antonio Misiani, Partito Democratico, Coffee Break)

“Stellantis? Deindustrializzare Mirafiori è stata una scelta precisa della proprietà”. (Nicola Ottaviani, Lega, Coffee Break)

“Rottamazione cartelle? Ci sono imprenditori che guadagnano meno dei dipendenti”. (Tommaso Cerno, Tagadà)