Cosa si dice in TV, Matteo Salvini: “Trump porterà buoni frutti anche in Italia”. Cento: “Lui e Musk, una moderna forma di autoritarismo”

Le elezioni vinte da Donald Trump, l’ombra, sempre più pesante di Donald Musk e la questione del centro migranti in Albania. Nei salotti televisivi sono questi gli argomenti che tengono banco. “Penso che l’amministrazione Trump porterà buoni frutti in Italia” dice Matteo Salvini. Dall’altra parte del fronte, Paolo Cento: “La coppia Trump ed Elon Musk è una moderna forma di autoritarismo”. Flavio Briatore, ospite di Del Debbio, è sconsolato: “Destra e Sinistra si rimbalzano sempre le responsabilità e la gente è sempre più povera”.

“Penso che l’amministrazione Trump, per come sta nascendo, porterà buoni frutti anche in Italia, anche in Europa”. (Matteo Salvini, Agorà)

“Le forze politiche dovrebbero concentrare gli sforzi per espellere chi delinque”. (Claudia Fusani, 4 di Sera)

“Destra e Sinistra si rimbalzano sempre le responsabilità e la gente è sempre più povera”. (Flavio Briatore, 4 di Sera)

“La coppia Trump ed Elon Musk è una moderna forma di autoritarismo”. (Paolo Cento, 4 di Sera)

“Se sulle associazioni che si occupano di migranti c’è l’inchiesta, vuol dire che rubano, se si tratta di altri, anche condannati in primo o secondo grado, sono i destinatari di una congiura di giudici comunisti”. (Gianrico Carofiglio, Piazzapulita)

“Il governo Meloni durerà cinque anni. Può perdere solo se dall’altra parte ci sarà una coalizione credibile, che è il campo largo che riesce ad attrarre Pd, M5S e la società civile. Meloni può vincere anche le elezioni del 2027 se dall’altra parte dormono”. (Andrea Scanzi, Piazzapulita)

“La parola ‘zecche rosse’ serve a far ragionare i ragazzi. Ogni settimana che c’è una manifestazione ci devono essere poliziotti al pronto soccorso? C’è un problema”. (Matteo Salvini, Tagadà)