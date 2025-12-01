Nei salotti dei talk show italiani nel weekend si è parlato delle parole della relatrice dell’ONU Francesca Albanese, di Ucraina e della manovra. “Albanese? I giornalisti non hanno bisogno di moniti” è la posizione di Tomaso Montanari. “Ha bisogno di uno bravo” tuona il vice premier Matteo Salvini. “Il tatuaggio per l’Ucraina? Sono gli unici – spiega il leader di Azione, Carlo Calenda – che combattono un fascista imperialista”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Albanese? I giornalisti non hanno bisogno di moniti”. (Tomaso Montanari, In altre parole)

“Ha bisogno di uno bravo”. (Matteo Salvini, 4 di Sera)

“Io non ho condiviso le parole utilizzate da Albanese nel merito a ‘La Stampa’, perché se si condanna, si condanna quelli che hanno fatto quell’azione violenta e di aggressione senza se e senza ma”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Sky TG24)

“Il tatuaggio per l’Ucraina? Sono gli unici che combattono un fascista imperialista”. (Carlo Calenda, In altre parole)

“In Ucraina oggi la situazione è molto chiara: la pace giusta, invocata da molti e condivisa da tutti, al momento non esiste. L’auspicio è che si possa arrivare a una pace perlomeno vera”. (Adriano Paroli, Forza Italia, Coffee Break)

“Ponte sullo Stretto? Secondo me è un’opera necessaria”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, Agorà)

“Che senso ha mettere oltre un miliardo di euro per mandare in pensione qualche migliaia di persone qualche settimana prima? Si sarebbe dovuto invece fare un intervento strutturale, per esempio, per abbassare le tasse sui giovani. Facciamo qualche misura che abbia un senso. Perché altrimenti si è distribuito quelle poche risorse che ci sono senza avere una sua efficacia”. (Ettore Rosato, Azione, Agorà)

“Credo che la Schlein più del confronto con la Meloni ha paura del confronto con Conte”. (Silvia Sardone, Lega, 4 di Sera)

“Sia Schlein che Conte vogliono essere premier”. (Luciano Fontana, 4 di Sera)