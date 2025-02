Nei salotti dei talk show italici si parla di dazi, di Ucraina e, ovviamente di Donald Trump. “Il video su Gaza? L’osceno che diventa possibile, difficile immaginare qualcosa di più mostruoso” dice il professor Tomaso Montanari. “Il video di Trump abbatte il muro dell’etica e della decenza” gli fa eco Maro Damilano.

“Trump – spiega David Parenzo – sta prendendo a sberle l’Europa, dice che l’Europa è nata per fregarli, annuncia dazi al 25%, che siamo dei poco di buono… e il nostro governo che fa? Mi aspetto da un governo di sovranisti che a un certo punto dica fermi tutti!”

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Senza sicurezza internazionale non c’è benessere”. (Vicenzo Camporini, Tagadà)

“Ucraina? La tragedia di un continente ridicolo come la UE. I leader europei fanno tenerezza”. (Riccardo Ricciardi, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Per fare la pace bisogna avere la forza di imporla”. (Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Il video su Gaza? L’osceno che diventa possibile, difficile immaginare qualcosa di più mostruoso”. (Tomaso Montanari, Otto e mezzo)

“Dobbiamo accettare un mondo in cui vale tutto, anche gli episodi aberranti come questo?” (Stefano Cappellini, 4 di Sera)

“Santanchè? Non si può ostentare ricchezza e poi non pagare i salari ai propri dipendenti”. (Francesca Cucchiara, Alleanza Verdi e Sinistra, 4 di Sera)

“Dazi? Trump non è un liberale”. (Andrea Cangini, Omnibus)

“La politica di Trump è chiara, quella europea no”. (Augusto Minzolini, Omnibus)

“Il video su Gaza grida vendetta, umanamente”. (Walter Verini, Partito Democratico, Coffee Break)

“Meloni su Trump è imbarazzante, non può mandarlo a quel paese e quindi non sa bene cosa dire e cosa fare”. (Maria Teresa Meli, L’aria che tira)

“Ieri, per la prima volta, Trump ha detto che anche la Russia dovrà cedere alcuni territori, si sta avviando una trattativa per la pace che penso sarà lunga e complessa. Giorgia Meloni sta gestendo benissimo questa fase perché è riuscita insieme al ministro Tajani ad avere una voce autorevole in Europa, mantenendo un rapporto con gli Stati Uniti per cercare di evitare, questo è il nostro obiettivo, che l’Occidente si divida”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Sky Start)

“Il video di Trump abbatte il muro dell’etica e della decenza. E poi non dobbiamo far finta la statua d’oro che tecnicamente è un idolo che si sostituisce alla possibilità degli uomini e delle donne di costruire qualcosa insieme”. (Marco Damilano, Agorà)