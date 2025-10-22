Nei salotti dei talk show italiani si parla di manovra e dell’atteggiamento della premier Giorgia Meloni nei confronti dell’informazione. “Questa destra è illiberale” attacca Tomaso Montanari. “Pensioni? Non so come facciano gli elettori ancora a credere a Salvini, smentito in maniera clamorosa” tuona l’ex ministra Elsa Fornero parlando della nuova manovra. Dall’altra parte del fronte, il deputato della Lega Riccardo Molinari: “Si tratta di una manovra responsabile e prudente”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Questa destra è illiberale”. (Tomaso Montanari, Otto e mezzo)

“Non rispondere è una postura tipica di Meloni Orbàn e Trump”. (Donatella Di Cesare, DiMartedì)

“Ci vorrebbe meno vittimismo nel dibattito pubblico”. (Matteo Pucciarelli, 4 di Sera)

“La norma sugli affitti brevi? Non ci sarà. O alla base o in Parlamento verrà cancellata”. (Matteo Salvini, Agorà)

“Pensioni? Non so come facciano gli elettori ancora a credere a Salvini, smentito in maniera clamorosa”. (Elsa Fornero, DiMartedì)

“Davanti ai risultati fallimentari del governo gli italiani piangono, mentre a festeggiare sono le lobby delle banche e delle armi tutelate dalla maggioranza”. (Leonardo Donno, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“La manovra non raggiunge la sufficienza sul piano della coerenza”. (Paolo Liguori, 4 di Sera)

“Si tratta di una manovra responsabile e prudente”. (Riccardo Molinari, Lega, 4 di Sera)

“Noi abbiamo aumentato le pensioni minime come non è mai successo, da 500 a 620 euro”. (Claudio Borghi, Lega, È sempre Cartabianca)