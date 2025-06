Nei salotti dei talk show italici si parla di referendum. “Meloni non si vergogna a boicottare il quorum, segno di paura” tuona il professor Tomaso Montanari. “Quello che ha detto la Meloni – rincara il leader di Azione, Carlo Calenda – è francamente incomprensibile. Che fa va al seggio, saluta gli scrutatori e se ne va?”. “Giorgia Meloni – spiega il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana – ha voluto fare una piccola distinzione rispetto a chi dice di non andare a votare, forse per sottolineare che in ogni caso la partecipazione è un momento importante per la democrazia”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni dovrebbe esporsi sul lavoro”. (Lina Palmerini, Otto e mezzo)

“Meloni ha trovato una chiave intelligente”. (Luca Josi, Otto e mezzo)

“In questo clima i giovani non possono costruirsi un futuro”. (Maurizio Landini, In altre parole)

“Per anni si è mentito dicendo che il Jobs Act toglieva i diritti”. (Matteo Renzi, In altre parole)

“Quella di Meloni è un po’ di più di una furbata, da un leader vorremmo un esempio”. (Mirella Serri, L’aria che tira)

“Se la Costituzione prevede che la non partecipazione della maggioranza degli aventi diritto è causa di nullità, non andare a votare è un modo di esprimersi sull’inconsistenza dell’iniziativa referendaria’. Non sono parole di un membro della maggioranza, ma di Giorgio Napolitano nel 2016, allora senatore a vita”. (Federico Mollicone, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Noi siamo contrari alla riduzione tout court del termine da 10 a 5 anni per ottenere la cittadinanza italiana, così come siamo contrari a qualsiasi automatismo”. (Pierantonio Zanettin, Forza Italia, Sky Start)

“Meloni parla in maniera autorevole e franca con tutti. È stata molto capace in politica estera, dove era attesa a una prova negativa. Parla con quelli che ci sono, non è che noi decidiamo com’è il mondo”. (Maurizio Gasparri, Forza Italia, L’aria che tira)

“Gaza? Stiamo assistendo alla strage degli innocenti. Serve una condanna per crimini di guerra”. (Fausto Bertinotti, In altre parole)