Nei salotti italici si parla della manifestazione di sabato e di Ucraina. “Una piazza come quella di sabato non l’avevo mai vista in tanti anni di politica” spiega Achille Occhetto. “Bisogna lottare – dice Nichi Vendola – per una pace giusta che non favorisca il più forte. Ci ritroviamo con Trump alleato di Putin, cosa dobbiamo fare? Dopo aver speso 800 miliardi, cosa faremo? In confronto ad altri Stati siamo deboli. Siamo nell’epoca della guerra nucleare”.

“Donald Trump – sono le parole di Paolo Liguori – ha preso un impegno con il suo elettorato. Trump deve fare una trattativa di pace”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Una piazza come quella di sabato non l’avevo mai vista in tanti anni di politica”. (Achille Occhetto, In altre parole)

“Se rispondi al male con altro male stai facendo la sua logica. Devi avere l’ambizione di cambiare la grammatica della storia, di voler salvare tutti. Siamo ancora qui a ucciderci, è folle”. (Silvia Avallone, In altre parole)

“Bisogna lottare per una pace giusta che non favorisca il più forte. Ci ritroviamo con Trump alleato di Putin, cosa dobbiamo fare? Dopo aver speso 800 miliardi, cosa faremo? In confronto ad altri Stati siamo deboli. Siamo nell’epoca della guerra nucleare”. (Nichi Vendola, In altre parole)

“Elly Schlein sta portando il Partito Democratico tra le braccia di Giuseppe Conte”. (Tiziana Maiolo, 4 di Sera)

“Donald Trump ha preso un impegno con il suo elettorato. Trump deve fare una trattativa di pace”. (Paolo Liguori, 4 di Sera)

“Come si può pensare di escludere la Russia dal contesto europeo?” (Stefano Zecchi, 4 di Sera)

“La libertà eruropea oggi è messa a serio rischio”. (Simona Malpezzi, Partito Democratico)

“La manifestazione per l’Europa? Una prova di vivacità della nostra democrazia”. (Ferruccio De Bortoli, 4 di Sera)

“Salvini sta caricando forte anche per via dei sondaggi ma è coerente” (Luigi De Gregorio, Omnibus)

“L’ipotesi di una forza europea non è utile in questo momento, mai stati così vicini ad una tregua”. (Fabrizio Sala, Forza Italia, Coffee Break)

“La manifestazione di sabato? Il solo fatto che delle persone si radunino in piazza è positivo. “. (Flavia Perina, Agorà)

“Una piazza dove c’era tutto e il contrario di tutto. C’era chi è a favore del riarmo e chi no”. (Francesco Giubilei, Agorà)