Nei salotti dei talk show italici l’argomento del giorno è ancora lo stesso: Donald Trump. “Questro Trump II è molto più incattivito” dice la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali di Roma Nathalie Tocci. “Un presidente fuorilegge e cattivo” sentenzia il giornalista Alan Friedman.

“Giorgia Meloni presente all’insediamento di Trump? Io – attacca l’ex ministra Elsa Fornero – sarei stata imbarazzata, ha detto delle cose che non possono non turbare una coscienza civile. Ha detto delle cose da despota”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Salvini vuole togliere la patente a chi guida in stato di alterazione ma Musk non è che sembrasse poco alterato”. (Gaetano Pedullà, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“La narrazione secondo la quale l’Europa è debole perché è forte l’America è già sbagliata in partenza. L’Europa è debole a prescindere, è un agglomerato di Stati in cui ognuno fa per sé, così come hanno fatto la Germania e la Francia”. (Laura Tecce, L’aria che tira)

“La realtà è che il mondo inizia a fare i conti con la rivoluzione che l’America ha deciso per se stessa e che si chiama Donald Trump”. (Maurizio Molinari, L’aria che tira)

“Giorgia Meloni? Sta cercando un posto al sole alla corte dell’imperatore”. (Cinzia Sciuto, Omnibus)

“Bisogna vedere se interpreterà la relazione dicendo che l’Europa è la nostra casa oppure se sarà compiacente per non farsi mettere i dazi sul Parmigiano”. (Carlo Calenda, Omnibus)

“La novità per ora è la dichiarazione di guerra agli avversari politici. Questro Trump II è molto più incattivito”. (Nathalie Tocci, Agorà)

“Trump proverà a strappare delle condizioni per cambiare la marcia degli scambi commerciali”. (Germano Dottori, Agorà)

“Il mondo cambierà anche per noi europei. Dovevamo agire forse un po’ prima”. (Tiziana Ferrario, Agorà)

“Trump è un presidente fuorilegge e cattivo”. (Alan Friedman, DiMartedì)

“È spaventoso, stanno mettendo a rischio la democrazia. E soprattutto stanno creando una nuova forma di capitalismo sganciata dalle regole democratiche: è un’oligarchia tecnocratica”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, DiMartedì)

“Una studiosa svizzera ha accertato che il linguaggio di Trump è quello di un ragazzino di 10 anni, nel senso della struttura delle frasi, del lessico e della padronanza della grammatica. Parla alla pancia, questo crea un pericolo per la democrazia mondiale”. (Gianrico Carofiglio, DiMartedì)

“Fa effetto che a giurare sulla Bibbia sia un Presidente così duro come Trump”. (Aldo Cazzullo, DiMartedì)

“Meloni presente all’insediamento di Trump? Io sarei stata imbarazzata, ha detto delle cose che non possono non turbare una coscienza civile. Ha detto delle cose da despota”. (Elsa Fornero, DiMartedì)

“Finalmente il governo è riuscito a rimpatriare qualcuno. Scherzi a parte… l’Italia si è esposta in uno scandalo internazionale”. (Alessandra Maiorino, Tagadà)