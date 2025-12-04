Nei salotti dei talk show italiani si parla di Ucraina e delle polemiche intorno alla fiera Più libri più liberi. “Passaggio al Bosco? Fascisti non si combattono con censura, sono rinati per colpa della politica europea” dice il filosofo Massimo Cacciari. “Come con i virus: meglio iniziare con misure restrittive” spiega Nathalie Tocci.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Passaggio al Bosco? Fascisti non si combattono con censura, sono rinati per colpa della politica europea”. (Massimo Cacciari, Otto e mezzo)

“Come con i virus: meglio iniziare con misure restrittive”. (Nathalie Tocci)

“Armi a Kiev? La Lega ogni volta propone un problema”. (Flavia Perina, Omnibus)

“Frattura tra Salvini e Meloni si sta allargando”. (Claudia Fusani, Omnibus)

“La posizione di Salvini fa comodo a Meloni. Le consente di tenere un piede in due staffe: un po’ l’Europa, un po’ Trump. Aspetta le mosse di Trump per sapere da che parte stare, ma Tajani la copre in Europa”. (Rosy Bindi, Tagadà)

“Meloni non apre mai bocca quando è in difficoltà”. (Andrea Scanzi, Tagadà)

“Voglio dire ai cittadini per chiarezza che noi abbiamo mandato in Ucraina l’equivalente di meno di un caffè al mese ai cittadini ucraini. Mandiamo, tra l’altro, anche delle armi obsolete, quindi l’invio è il minimo che possiamo fare e che il governo abbia titubanze è pericoloso. Bisogna evitare di arrivare alla guerra con la Russia, nessuno la vuole, ma dobbiamo essere in grado di fare deterrenza ed aiutare l’Ucraina, loro ci chiedono solo un supporto”. (Carlo Calenda, Sky Start)

“Quando stai trattando e vedi che gli altri si avvicinano a te, alzi la posta. E Putin dal 24 febbraio 2022 ha continuato sempre ad alzare la posta”. (Daniele Manca, 4 di Sera)