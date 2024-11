Cosa si dice in TV, Roncone: “La RAI è stata occupata militarmente”. Cerasa: “La diminuzione del canone era stata fatta senza avvertire la famiglia Berlusconi”. Bonetti: “Non escludo che la Meloni voglia far saltare il banco”

Un po’ di polemiche sul voto alla nuova Commissione europea, un pizzico di dispute sullo sciopero, qualche eco delle guerre interne al Movimento e un po’ di diatribe sul, mancato, taglio del canone RAI: questa la scaletta dei talk show italici. “Solo un incidente” taglia corto il direttore del Secolo d’Italia Antonio Rapisarda parlando del no di Forza Italia al taglio sul canone RAI. No, dice Angela Azzaro, “C’è uno scontro tra Lega e Forza Italia sul consenso e sul potere”. “Non escludo – alza la posta la deputata di Azione Elena Bonetti – che Giorgia Meloni voglia far saltare il banco”

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Il partito di Conte sarà un alleato scomodissimo del Partito Democratico”. (Fabio Martini, Omnibus)

“Malgrado le tensioni, non ci sarà una crisi di governo”. (Corradino Mineo, Omnibus)

“E’ un incidente, se lo potevano risparmiare e la notizia ha oscurato la promozione del governo italiano in Europa sui conti pubblici. Dal punto di vista politico mi sembra un dettaglio rispetto al contesto”. (Antonio Rapisarda, Agorà)

“Non è stato solo un incidente, non sono schermaglie e non è un fatto da sottovalutare. Ci racconta anzi di una contesa fortissima all’interno della maggioranza dopo le regionali. C’è uno scontro tra Lega e Forza Italia sul consenso e sul potere”. (Angela Azzaro, Agorà)

“Sui passaggi delicati lavoriamo tutti in armonia e tutti compatti, mentre l’opposizione è sempre bianco, rosso e verde. Sicuramente è un inciampo, ma parliamo di un emendamento. Nulla di più”. (Elisabetta Gardini, Fratelli d’Italia, Agorà)

“Capisco che si vuole minimizzare, il problema è che dopo c’è stato il fallo di reazione sulla sanità in Calabria. Questa è la prova che c’è uno scontro severo nella maggioranza. Il governo (Marco Sarracino, Agorà)

“La verità è nel mezzo. Sicuramente è stato un incidente ma è anche la spia di due diverse anime che convivono nella destra. Da un lato un’anima liberale, dall’altra l’idea che rincorre bandierine ideologiche e simboliche”. (Salvatore Sica, Agorà)

“La maggioranza è in fibrillazione: ci sono troppe schermaglie che non consentono al governo di svolgere il lavoro al servizio del Paese. Non escludo che Giorgia Meloni voglia far saltare il banco” (Elena Bonetti, Azione, Coffee Break)

“La Lega radicalizzerà alcuni toni e alcuni temi per cercare di raccogliere consenso. Questo è il primo imbarazzo di Giorgia Meloni in Italia, l’altro è in Europa, perché ci aveva accusati di essere anti-italiani se non avessimo votato Fitto. Adesso chi è anti-italiano?” (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, L’aria che tira)

“La Rai è stata occupata militarmente”. (Fabrizio Roncone, L’aria che tira)

“È meglio che non dica quante telefonate ricevevo da direttore del TG1… ne ho avute quattro, di cui due di Berlusconi, una di Napolitano, passata dal centralino perché non voleva far vedere che telefonava, e la quarta da Bersani”. (Augusto Minzolini, L’aria che tira)

“La diminuzione del canone era stata fatta senza avvisare la famiglia Berlusconi. La RAI potrebbe avere più spazi pubblicitari e danneggiare Mediaset”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“Scioperi molto più numerosi con i governi di centrodestra” (Walter Rizzetto, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Garante è di parte. Uno sciopero ogni dieci giorni sarebbe stato peggio” (Pierpaolo Bombardieri, UIL, Tagadà)