Nei salotti dei talk show italiani si litiga sulla manovra e sul caso Almasri.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni critica sempre la sinistra dei radical chic. Lei un tempo rappresentava la destra sociale. Ora si fa accatastare la villa con piscina, La Russa va in yacht con Fedez”. (Massimo Giannini, Otto e mezzo)

“Nel magico mondo di Meloni non importa la pressione fiscale, ma solo quello che dicono i sondaggi di SVG, Mentana e Pagnoncelli. Non vorrei portarle male, ma sono un campione mondiale di come i sondaggi possano crollare in pochi mesi. Succederà anche a lei”. (Matteo Renzi, Otto e mezzo)

“Perché buttiamo i soldi nelle armi? Chiamerà Urso e Meloni: si riconoscano le vere priorità Ora c’è la legge di bilancio, se non interveniamo adesso quando interveniamo?” (Giuseppe Conte, L’aria che tira)

“La manovra? È povera perché qualcun altro ha svuotato la casa”. (Italo Bocchino, Otto e mezzo)

“La stabilità è un valore ma manca visione”. (Goffredo Buccini, Omnibus)

“Il taglio dell’Irpef rappresenta un segnale concreto di attenzione verso la classe media e il mondo del lavoro”. (Paolo Capone, Coffee Break)

“Questo è un governo che ha tolto i soldi dal fondo anti usura e li ha messi sulla Milano-Cortina. Ditemi voi se questa è la mentalità di un governo che guarda verso il sociale”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Sky Tg24)

“Salvini? Si è arreso alla realtà sulle pensioni, ora si fissa su condoni e rottamazioni”. (Elsa Fornero, Piazzapulita)

“Almasri? Storia iniziata male che finisce male”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“Ancora oggi non capiamo e non sappiamo perché Almasri sia stato rimandato in Libia”. (Stefano Cappellini, 4 di Sera)