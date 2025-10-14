Nei talk show italiani si parla della vittoria di Eugenio Giani in Toscana. “La premier Meloni? Con Casa riformista farò di tutto perché nel 2027 vada a casa” esulta il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi. “Chi ci aveva dati per finiti ha parlato troppo presto e ha preso una facciata” taglia corto la segretaria dem, Elly Schlein. Il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni guarda invece già alla Campania: “È contendibile, c’è un trend dopo Marche e Calabria”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni è entrata 12 anni prima di me in Parlamento, dove è da vent’anni. È stata la ministra più giovane della storia repubblicana, poi la premier. Tutto posso accettare tranne che mi venga a parlare lei di poltrone, ne è cintura nera. Meloni ha un disegno, quello di prendersi pieni poteri. Vede il Quirinale, l’ultimo arbitro rimasto, come lo strumento per controllare tutto il Paese. Con Casa riformista farò di tutto perché nel 2027 vada a casa, così può aggiungere un’altra poltrona: quella da capo dell’opposizione”. (Matteo Renzi, Otto e mezzo)

“Chi ci aveva dati per finiti ha parlato troppo presto e ha preso una facciata”. (Elly Schlein, La7)

“Ormai le elezioni regionali sono sempre meno partecipate. Si scontrano le curve e si svuotano le tribune”. (Alessandro De Angelis, Otto e mezzo)

“In atto una crisi della democrazia”. (Fausto Bertinotti, Omnibus)

“Flop di Vannacci stabilizza il governo”. (Fabio Martini, Omnibus)

“La Campania è contendibile, c’è un trend dopo Marche e Calabria”. (Alberto Balboni, Fratelli d’Italia, Coffee Break)

“Il campo largo colpisce unito”. (Dario Nardella, Partito Democratico, Coffee Break)

“La Toscana dimostra che, quando ci sono una leadership riformista e una capacità di aggregare i centristi, il centrosinistra diventa estremamente competitivo”. (Enrico Borghi, Italia Viva, Coffee Break)