Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina e del riarmo europeo. “Giorgia Meloni – tuona Matteo Renzi – ci ha raccontato che lei avrebbe cambiato il mondo e invece noi oggi siamo ai margini, non tocchiamo palla”. “Non amo la parola riarmo – dice Rosy Bindi -. Non si può mettere sullo stesso piano le posizioni di Salvini e Partito Democratico”. “A Salvini – ironizza Antonio Padellaro – non dispiacerebbe che l’Italia fosse colonizzata da Putin”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Giorgia Meloni ci ha raccontato che lei avrebbe cambiato il mondo e invece noi oggi siamo ai margini, non tocchiamo palla”. (Matteo Renzi, Tg3)

“Non amo la parola riarmo. Non si può mettere sullo stesso piano le posizioni di Salvini e Partito Democratico”. (Rosy Bindi, Tagadà)

“Musk è pro Ucraina, è la narrazione mainstream che ne ha fatto una narrazione diversa”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Nessuno vede un ordine nelle parole di Trump”. (Claudio Cerasa, Tagadà)

“A Salvini non dispiacerebbe che l’Italia fosse colonizzata da Putin”. (Antonio Padellaro, Tagadà)

“Bisogna andare in direzione degli Stati Uniti d’Europa”. (Walter Veltroni, Otto e mezzo)

“I carri russi non stanno sfilando né a Budapest, né a Varsavia, né a Praga. Quelle che bruciano in Francia sono le chiese cristiane, le emergenze sono altre, sono gli atti criminali e gli attentati che gli immigrati irregolari portano a termine a danno degli europei, quasi giornalmente. Gli 800 miliardi non sono giustificati da una minaccia imminente”. (Roberto Vannacci, L’aria che tira)

“L’integrità ucraina ormai non è più ripristinabile. Ma non si capiscono bene quali sarebbero le dolorose concessioni che dovrebbe fare la Russia”. (Alessandro Campi, Agorà)

“Se l’Ucraina non sta messa bene, neanche la Russia è messa benissimo”. (Claudia Fusani, Agorà)

“L’Europa fa bene a preoccuparsi di una difesa comune che equilibri e coordini gli sforzi per la tutela del nostro continente”. (Paolo Barelli, Forza Italia, Tg Rai)