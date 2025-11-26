L’Ucraina e i risultati delle Regionali sono i due argomenti principali nei salotti dei talk show italiani. “Regionali? Puff, è la fine dell’incantesimo della Meloni” attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “È la prima vera sconfitta politica di Giorgia Meloni” spiega Aldo Cazzullo. “Meloni – dice Massimo Gramellini – è tanto sola, si sta rendendo conto che il suo governo è di una mediocrità impressionante”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Ucraina? Inutile indignarsi, le paci dipendono da come sono andate le guerre”. (Marco Travaglio, Otto e mezzo)

“Piano completamente sbilanciato verso la Russia”. (Beppe Severgnini, Otto e mezzo)

“Nessuno è in grado di immaginare una vittoria da parte dell’Ucraina”. (Maurizio Belpietro, 4 di Sera)

“Trump bisogna tenerlo saldamente agganciato all’Europa”. (Andrea Delmastro, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Regionali? Puff, è la fine dell’incantesimo della Meloni. Se vai a vedere i numeri, il centrosinistra unito vince. L’alternativa c’è”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“I due sconfitti delle elezioni sono Fdi e M5s”. (Gianluca Passarelli, DiMartedì)

“Il voto rende più contendibile governo del Paese”. (Goffredo Bettini, Partito Democratico, DiMartedì)

“Meloni sta entrando in un cono d’ombra, ha esagerato con il protagonismo”. (Carlo Rossella, DiMartedì)

“È la prima vera sconfitta politica di Giorgia Meloni”. (Aldo Cazzullo, DiMartedì)

“Dopo la sconfitta alle elezioni regionali nel Sud, la destra invece di dare risposte ai problemi degli italiani, come aumentare gli stipendi o i fondi alla sanità pubblica, propone la modifica della legge elettorale. Lo fanno perché pensano al loro potere e non agli italiani”. (Angelo Bonelli, Agorà)

“Quella di Meloni e Giorgetti è la manovra più inutile degli ultimi anni, con solo 18 miliardi che non risolvono i problemi degli italiani”. (Maria Elena Boschi, Italia Viva, Sky Start)

“Meloni è tanto sola, si sta rendendo conto che il suo governo è di una mediocrità impressionante”. (Massimo Gramellini, DiMartedì)

“Questa Legge di Bilancio che danneggia il sud ha influito in Campania”. (Francesco Silvestri, Movimento 5 Stelle, Coffee Break)

“Vittoria di squadra, i risultati sono stati superiori alle più rosee aspettative”. (Roberto Gualtieri, Partito Democratico, L’aria che tira)

“Conte? Faceva lo schizzinoso poi s’è preso Mastella e De Luca”. (Maria Teresa Meli, L’aria che tira)

“Legge elettorale? Il cambiamento è una scorciatoia. Astensione sta assumendo una dimensione patologica”. (Gaetano Quagliarello, Omnibus)

“La botta presa dal centrodestra ha fatto scattare il panico e cercano di non perdere alle prossime”. (Brando Benifei, Partito Democratico, Coffee Break)

“Dopo le regionali si è aperta conflittualità nel centrodestra”. (Fabio Martini, Omnibus)

“Non un terremoto ma un bradisimo”. (Francesco Cancellato, Omnibus)