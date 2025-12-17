Nei salotti dei talk show italici si discute di Qatargate, di Atreju e della manovra. “Sono al governo da 3 anni e crescono i poveri, di chi è la colpa di Giolitti?” attacca il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. “Fare cassa sulle giovani generazioni e sui futuri pensionati – tuona la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Elisabetta Piccolotti – è un atto ignobile. In questo Paese, quando c’è da fare un’operazione a sostegno dei profitti delle imprese, si fa sempre sulle tasche dei giovani”. “Giorgia Meloni – le parole dell’ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino – copia la comunicazione di Berlusconi”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Qatargate? La revoca della mia immunità è uno schiaffo alla democrazia, é stato un voto politico”. (Alessandra Moretti, Partito Democratico, Otto e mezzo)

“Indagine piena di buchi”. (Emiliano Fittipaldi, Otto e mezzo)

“Gli anti UE esulteranno ora”. (Gad Lerner, Otto e mezzo)

“Sono al governo da 3 anni e crescono i poveri, di chi è la colpa di Giolitti?”. (Matteo Renzi, DiMartedì)

“Giorgia Meloni copia la comunicazione di Berlusconi”. (Rocco Casalino, DiMartedì)

“Chi governa non può accendere micce”. (Pier Luigi Bersani, DiMartedì)

“Trump vuole la pace, perfino troppo. Cambia idea troppo spesso”. (Gaetano Quagliarello, Omnibus)

“Manovra? C’è un po’ un problema, non va… i dati della realtà alla fine richiamano alla serietà”. (Augusto Minzolini, L’aria che tira)

“Fare cassa sulle giovani generazioni e sui futuri pensionati è un atto ignobile. In questo Paese, quando c’è da fare un’operazione a sostegno dei profitti delle imprese, si fa sempre sulle tasche dei giovani”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, Agorà)