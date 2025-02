Nei salotti dei talk show italici si parla di Ucraina – oggi è il terzo anniversario dall’invasione russa -, di Donald Trump e delle elezioni in Germania. “Trump e Musk? In America il meccanismo inizia già a scricchiolare” dice il senatore di Italia Viva Matteo Renzi nello studio di In altre parole. “Il discorso della Meloni – spiega il giornalista Gianni Riotta parlando dell’intervento della premier alla convention dei conservatori statunitensi – è stato da statista europea dicendo che non possiamo abbandonare l’Ucraina”.

Costanza Reuscher tenta invece di fare un’analisi delle elezioni in Germania: “Una parte dell’elettorato non vuole più i socialdemocratici al governo. Ma non c’è un’altra possibilità. Si vede poi che c’è una differenza totale tra est e ovest, e il confine è esattamente dove c’era il muro. È come se la Germania fosse ancora divisa dai temi sociali”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Merz non governerà con l’estrema destra tedesca, ha data la sua parola”. (Mara Gergolet, In altre parole)

“Meloni ha fatto bene a parlare ai conservatori e ha fatto un discorso coraggioso”. (Tiziana Maiolo, 4 di Sera)

“Meloni avrebbe dovuto dire a Trump che l’Ucraina non ha aggredito la Russia”. (Andrea Romano, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Meloni ha fatto un discorso realista ha tenuto conto delle necessità dell’Europa di non rompersi e di non rompere il filo con gli Stati Uniti”. (Francesco Verderami, 4 di Sera)

“Sono convinto che Trump stia parlando di Putin in certi termini per convincerlo a sedersi”. (Tommaso Cerno, 4 di Sera)

“Solidarietà a Meloni, deve fare l’equilibrista…” (Silvia Sciuto, Omnibus)

“La campagna di Musk su AFD non ha spostato voti”. (Anna Paola Concia, Partito Democratico, Coffee Break)

“È evidente l’imbarazzo di Giorgia Meloni in questo periodo rispetto a Donald Trump. Se Meloni pensa di trattare da sola sui dazi fa il male dell’Italia, rimarrebbero a casa migliaia di cittadini. I leader sovranisti hanno impedito che l’Europa avesse una voce unica”. (Paolo Romano, Partito Democratico, L’aria che tira)

“Il dato politico più interessante è l’affluenza record. Poi c’è la vittoria delle ali estreme, a sinistra e a destra. Questo è la spia di una crisi profonda dell’industria tedesca. La Germania non troverà una pace politica se dovesse continuare ad insistere su alchimie ormai logore”. (Gianluigi Paragone, Agorà)

“La Linke ha raccolto un po’ di voti di sinistra in uscita. Questo vuol dire che il disagio può essere intercettato anche da una proposta di sinistra chiara”. (Chiara Geloni, Agorà)