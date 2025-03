Nei salotti dei talk show italici si parla dello scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. “Zelensky si è reso protagonista di un errore politico enorme” spiega Roberto Arditti. “Ma quale ponte – avverte Fabrizio Rondolino -. Giorgia Meloni non negozierà la pace ma francesi, tedeschi ed inglesi”. “La Meloni? – dice la deputata dem Debora Serracchiani – Si finge morta”.

“Nello studio ovale una trappola per Zelensky”. (Alan Friedman, 4 di Sera)

“Zelensky si è reso protagonista di un errore politico enorme”. (Roberto Arditti, 4 di Sera)

“Giorgia Meloni sta conducendo bene la politica estera, il problema è l’Europa”. (Piero Sansonetti, 4 di Sera)

“Senza gli Stati Uniti non si hanno delle reali garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. (Carlo Fidanza, Fratelli d’Italia, 4 di Sera)

“Deve essere una pace giusta che tenga in considerazione le ragioni dell’aggredito”. (Simona Bonafè, Partito Democratico, 4 di Sera)

“Positivo che il vertice di Londra sia stato convocato dalla Gran Bretagna”. (Vittorio Emanuele Parsi, Omnibus)

“Vertice di Londra? Non ho visto unità”. (Orietta Moscatelli, Omnibus)

“Ma quale ponte, Giorgia Meloni non negozierà la pace ma francesi, tedeschi ed inglesi”. (Fabrizio Rondolino, Coffee Break)

“L’Unione Europea ha responsabilità enormi nella guerra in Ucraina, lasciò che si compissero massacri”. (Massimo De Manzoni, Coffee Break)

“Il riavvicinamento della Gran Bretagna all’UE è un dato clamoroso”. (Roberto Sommella, Coffee Break)

“Apprezzo la prudenza di Meloni. Zelensky è andato da Trump alzando la posta”. (Angelo D’Orsi, L’aria che tira)

“La Meloni? Si finge morta… Vertice di Londra importante, serve una pace duratura e giusta”. (Debora Serracchiani, Partito Democratico, L’aria che tira)

“Guai se si prescindesse da un dialogo con Trump, alienarsi da un rapporto con gli Stati Uniti è impensabile. Oggi siamo l’Italia perché l’America ci consentì di esserlo”. (Giorgio Mulè, Forza Italia, Agorà)

“Se posso dare un consiglio a Giorgia Meloni convocherei immediatamente tutti i leader dei partiti italiani attorno a un tavolo a porte chiuse perché qui non è in ballo la posizione della maggioranza o dell’opposizione ma la posizione dell’Italia. La presidente del Consiglio e tutti i leader politici hanno la necessità di prendersi la responsabilità ed evitare che ci siano fughe in avanti da parte di qualcuno”. (Toni Ricciardi, Partito Democratico, Start)

“Nello Studio Ovale due bulli hanno preso a schiaffi Zelensky”. (Antonio Di Bella, Tagadà)

“Salvini vuole essere il più trumpiano d’Italia”. (Annalisa Terranova, Tagadà)

“Reagan e Bush si stanno rivoltando nella tomba, Trump sta lavorando per demolire quello che hanno costruito. La pace si fa con i nemici, ci vorrà la Russia, ma è necessario che ci sia anche l’Ucraina e l’Unione Europa. Meloni è imbarazzata perché, al netto dell’amicizia, non è possibile che le Nazioni possano andare avanti da sole”. (Stefano Bonaccini, Partito Democratico, Tagadà)

“Grazie all’Italia si sta affermando una linea chiara: evitare la spaccatura con gli Stati Uniti”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Tagadà)