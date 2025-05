Nei salotti dei talk show italici si parla delle possibili trattative tra Ucraina e Russia. “Negoziati merito di Trump. Non di Macron” dice il leader della Lega, Matteo Salvini. “Trump e Zelensky giocano assieme. Adesso Putin deve scoprire le carte” spiega Maurizio Molinari.

“Per i nostri Tg Meloni è protagonista nel mondo. Fuori dalla tv è la valletta di Trump” tuona Michele Santoro. “Meloni non sta facendo granché – sono le parole di Aldo Cazzullo – ma il punto è che pochi hanno la sensazione che con Elly Schlein e Conte le cose migliorerebbero”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Meloni ha fallito. Deve stare dietro a Trump”. (Rosy Bindi, Tagadà)

“Per costruire la pace, Meloni è assente”. (Raffaella Paita, Italia Viva, Tagadà)

“Il governo spinge verso dazi 0 e Merz sta riprendendo questa soluzione”. (Raffaele Nevi, Forza Italia, Tagadà)

“Negoziati merito di Trump. Non di Macron”. (Matteo Salvini, Tagadà)

“Trump voleva far finire la guerra in 24 ore e non ci sta riuscendo. Evidentemente non era una guerra per procura o sarebbe finita subito”. (Nathalie Tocci, Agorà)

“Putin ancora oggi pensa a guerre imperialiste. Un personaggio del genere è chiaramente pericoloso”. (Claudia Fusani, Agorà)

“L’Europa tre anni fa in Turchia non ha voluto i tavoli di pace. L’Europa non voleva trattare con Putin e ha sempre parlato di riarmo. Dire che l’Europa ha cercato di creare di processi di pace non è la verità”. (Gilda Sportiello, Movimento 5 Stelle, Agorà)

“Trump e Zelensky giocano assieme. Adesso Putin deve scoprire le carte”. (Maurizio Molinari, Tagadà)

“L’arrivo di Trump ha significato per l’Europa la presentazione del conto di 80 anni di partnership”. (Donato Bendicenti, DiMartedì)

“Meloni si ispira al personaggio di Ecce Bombo: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Sta sempre all’estero, ma alla fine non sappiamo a fare cosa”. (Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, DiMartedì)

“Meloni non sta facendo granché, il punto è che pochi hanno la sensazione che con Elly Schlein e Conte le cose migliorerebbero”. (Aldo Cazzullo, DiMartedì)

“Per i nostri Tg Meloni è protagonista nel mondo. Fuori dalla tv è la valletta di Trump”. (Michele Santoro, DiMartedì)

“Astensione al referendum? Non derubricherei a tattica quella che è una scelta prevista dalla Costituzione: se la Carta costituzionale prevede un quorum è perché anche quella di partecipare o non partecipare ad una consultazione elettorale è un modo per esprimere liberamente una propria scelta”. (Alberto Bagnai, Lega, Sky Start)